İhracatını artıran Gaziantep’in gözü 4’üncülükte

Gaziantep, 2021 Ocak-Temmuz dönemindeki 5 milyar 554 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürdü. İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 144,8’lik seviyesinde olduğu kentten, en çok ihraç edilen ürünler tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Kurban Bayramı etkisiyle geçen yıl temmuz ayının 26 iş günü iken bu yıl 22 iş günü olarak gerçekleştiğini ifade ederek “Buna rağmen ihracatımızda artış olması gurur verici. Kent sanayicileri olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah el ele omuz omuz vererek rakamları daha yukarılara çıkartmak için gayret edeceğiz” diye konuştu. Gaziantep’in her koşulda üretime devam ettiğine dikkati çeken Ünverdi, “Bu zamana kadar hep bu anlayışla çalışıp üretim ve ihracata devam ettik. Bundan sonra da aynı yolda ilerleyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışıp üreten, ihracat yapan bütün sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Bayram tatiline rağmen en yüksek temmuz ayı ihracatına ulaştık”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “9 günlük bayram tatiline rağmen Gaziantep olarak en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Bu başarıda emeği olan tüm ihracatçı üyelerimizi gönülden kutluyorum.” dedi. Gaziantep’in yılsonu hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 7 aylık süreçte çok önemli bir seviyeye geldiğini ifade eden Başkan Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: “2021 yılında her zorluğa rağmen Gaziantep olarak önemli bir ivme yakaladık. Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 5 milyar 554 milyon 113 bin dolar ihracata ulaştık. Şehrimiz adına gururlandırıcı ve gelecek açısından umut verici bir rakam bu. GTO olarak en önemli hedeflerimizden biri katma değerli ürün üretimini teşvik ederek ihracat pazarlarımızın çeşitliliğini artırmak. Pazar anlamında hiçbir ülkeye bağımlı kalmadan ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı genişletiyor, üyelerimizin ihracat yolculuğunda uzman ekibimizle yanlarında oluyoruz. Gaziantepli iş insanlarımızın ticari zekâsını, çalışkanlığını, yaratıcılığını ve azmini bilmeyen yok. Biz istiyoruz ki bu özelliğimizi teknolojik yatırımlarımızı da artırarak pekiştirelim, seviye atlayarak tüm dünyaya örnek olalım. Bugünkü ihracat rakamlarımızla en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 5. Sıradayız. Biz inanıyoruz ki yakın gelecekte 4. sıraya yükseleceğiz. Bizlere bu özgüveni sağlayan, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan da ihracatçı üyelerimiz ve kentimizin çok değerli iş insanlarıdır. Kendilerini ve tüm çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyor, gerçekleştirdikleri 5,5 milyar dolar ihracat ile kentimize ve ülkemize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum.”

Güneydoğu’dan 852 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci geride kalan ay bölge ihracatının bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 852 milyon 978 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep’ten ise yüzde 0,7’lik artış ile 733 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kileci, bu rakamlarla hem bölge hem de Gaziantep’in tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatına imza attığını anlattı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “Bölgemiz, temmuz ayı boyunca 2 bin 226 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 585 olarak hesaplandı. Ayrıca 2021 Temmuz ayında 74 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki birçok firmanın ihracata adım atması büyük bir mutluluk.” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 36,1 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19 payla ikinci ve Amerika ülkelerinin ise yüzde 15,2 payla üçüncü sırada bulunduğunu söyleyen Kileci, 2021’in Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 192 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayarak, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” diye konuştu. Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını sözlerine ekledi.

Kileci; Kahramanmaraş'ın 98,7 milyon dolar, Mardin'in 72,9 milyon dolar, Malatya'nın 25,6 milyon dolar, Diyarbakır'ın 14,1 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 9,9 milyon dolar, Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar ve Kilis'in 7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.