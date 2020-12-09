“İhracatla yükselen Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz”

MERSİN-DÜNYA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, birlik olarak kasımda 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını, demir çelik ürünleri ihracatında önemli artış elde ettiklerini belirtti. Pandeminin ikinci dalgası nedeniyle küresel pazarlarda kısıtlamaların geri geldiğini dile getiren Yamanyılmaz, belirsizlik engellerini firmaların kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir tedarikçi kimlik avantajları ile aştıklarını söyledi. Öte yandan ihracatçıların mevcut pazarlardaki konumlarını korumaları ve yeni pazarlarda varlık gösterebilmeleri için yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yamanyılmaz, sanal ticaret heyetleri ve ticaret müşavirlikleriyle elektronik sohbet etkinliklerinin yanı sıra ihracat potansiyeli olan KOBİ’leri de ihracat ailesine kazandırmak için ‘Birlik’te İhracat Projesi’ ve ‘Pandemi’de İhracat Projesi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı.

Lokomotif, demir-çelik sektörü oldu

Yamanyılmaz, “AKİB’in kasımda üye sayısı 18 bin 149’a yükseldi. Ekime göre 213 firma daha ihracat ailemize katıldı. Koşullar ne olursa olsun ülkemiz için üretmekten ve ihracattan vazgeçmiyoruz. İhracatla yükselen bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. İhracat ailemize her geçen ay yeni üyelerin katılması da tesis ettiğimiz gönül ve inanç birliğinin en güçlü yansımasıdır” diye konuştu.

Birlik olarak Türkiye’nin kasımda 16 milyar 88 milyon dolarlık ihracatına yüzde 7,5 oranında destek verdiklerini söyleyen Nuriye Yamanyılmaz, söz konusu ayda AKİB’in ihracat performansında demir çelik sektörünün lokomotif güç olduğunu ifade etti. Yamanyılmaz, geçen yılın aynı dönemine göre demir çelikte yüzde 28, hububat ve bakliyatta yüzde 8, mobilyada yüzde 6 ve hazır giyimde yüzde 5 oranında ihracat artışı olduğuna dikkat çekti.

AKİB’in ana pazarlarını Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin oluşturduğunu dile getiren Huriye Yamanyılmaz, dış pazarlarda ortak akılla hareket etmeye büyük özen gösterdiklerinin altını çizdi. Kasımda en fazla ihracat yaptıkları ülkenin yüzde 10 artış ve 103,2 milyon dolar ile Rusya olduğunu bildiren Yamanyılmaz, Rusya’yı 102 milyon dolar ile Irak ve 74 milyon dolar ile Hollanda’nın takip ettiğini belirtti. Yamanyılmaz şöyle konuştu: “Bu ay ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerin başında yüzde 422 artış ve 17,7 milyon dolar değer ile Nijerya geldi. Bu ülkenin ardından, yüzde 109 artış ve 74 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 43 artış ve 15,1 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkelerin yanı sıra, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık ve ABD pazarlarında da ciddi artışlar elde ettik.”