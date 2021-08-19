İhracatta kalıntı sorunu biyolojik mücadele ile çözülür

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya’nın Demre ilçesinde yıllık 50 milyon lira civarında sebze ihracatı gerçekleştiren Akdem Yönetim Kurulu Başkanı Münir Açıkgöz, geçen sezon pestisit kalıntısı sorunun giderilmesi için bölge olarak çok uğraş verdiklerini anımsattı. Kalıntı nedeniyle ürünlerin imha edildiğini ifade eden Açıkgöz, ‘’Bu kaybolan milli bir servettir. Tüm çiftçilere ve zirai bayilere sesleniyorum. Ortak hareket ederek biyolojik mücadeleye önem verelim’’ dedi.

Üreticilerin her yıl yaşadığı bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti. ‘’Biyolojik mücadelenin önemini kavradığımızda bu üretime ve ekonomiye çok olumlu yansıyacak. Geçtiğimiz sezon bölge olarak pestisit kalıntısı sıkıntısıyla çok uğraştık. Yeni bir üretim sezonuna hazırlanıyoruz. Tüm çiftçilerimize, zirai bayilerimize ve ihracatçılarımıza sesleniyorum, Gelin bu işi hep beraber çözelim. Yeni sezonda biyolojik mücadeleye yönelelim ki pestisit kalıntısı ihracatımızda sorun olmaktan çıksın.’’

Pestisit kalıntısının ihracatta yaşanılan en büyük sorunlardan biri haline geldiğini vurgulayan Münir Açıkgöz, şöyle devam etti.

‘’Eğer çiftçilerimiz biyolojik mücadeleye yönelmez ve önlem almaz ise pestisit sorunu gelecek yıllarda daha da artacaktır. Özellikle biber üretiminde ‘thrips’ ve ‘beyaz sinek’ zararlısının pestisitlere direnci oldukça arttı. Uzun zamandır yeni aktif maddeler geliştirilmiyor ve aynı aktif maddeli ilaçlarla zirai mücadele faaliyetleri yürütülüyor.’’

Sebze üretiminde sürekli aynı aktif maddeli ilaçların kullanılmasından kaynaklı zararlıların direnç kazandığına dikkat çeken Açıkgöz, ‘’Çiftçimiz ‘mecburen’ pestisitlerden etki ve çözüm alabilmek için doz aşımı yapmaya başladı. Doz aşımı yapılan pestisit bitki bünyesinden ruhsatlandırmasındaki sürede maalesef atılamıyor. Bu yüzden de ürünlerde kalıntı yaşıyoruz” dedi.

Biyolojik mücadele yaygınlaşıyor

Biyolojik mücadelenin Demre Bölgesi’nde son 6-7 yıldır yaygınlaştığını ifade eden Açıkgöz, şöyle devam etti. ‘’Bu ihracatçı ve çiftçilerimiz için çok büyük bir avantaj, üretimdeki insektisit ve akarisit kullanımını yüzde 100’lere varan oranda ortadan kaldırıyor. Hasat için pestisit günü beklemiyorsunuz. Süreli bitki koruma ilaçlarının kullanımına gerek kalmıyor. Dünya biyolojik mücadele yöntemlerine kayıyor. Ülkemiz çiftçileri olarak bu eğilime ve değişime karşı duramayız. Biyolojik mücadeleye tercihten çok bir zorunluluk ve sosyal sorumluluk olarak yaklaşılmalı. Kendi elimizle ürettiğimizi heba etmemeliyiz.’’