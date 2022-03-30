'İhracatta önümüz açık, yatırımdan korkmayın'

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 2021 yılında imalatçı-ihracatçı bazında ve sektörlerinde en fazla ihracatı gerçekleştiren 41 firmaya ödüllerini verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Denizli Meclis Toplantısı ile ardından gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları’ töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, 2022 yılı için koydukları 250 milyar dolar ihracat hedefinde sapma olmadığını belirterek, ihracatçılara yatırım çağrısı yaptı.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM Denizli Meclisi toplantısında Denizli’deki ihracat ailesiyle bir araya geldi. DENİB’in ev sahipliğinde Anemon Otelde düzenlenen TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni programına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TİM Kadın Konseyi üyesi Mukaddes Başkaya, Genç TİM Başkan Yardımcısı Okan Oğuz, KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç, İGE AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz ile Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, oda ve belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri ve ihracatçı firma temsilcileri katıldı. Toplantıda bölge ekonomisinin dinamiklerini değerlendirmek ve ihracattaki payını artırmak amacıyla bölge ihracatçıları ile değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından DENİB tarafından ihracatta başarılı olan firmalara ödülleri takdim edildi.



“2021 Denizli ihracatında rekorlar yılı oldu”

Denizli’nin kalkınmada, tüm Anadolu’ya rol model olduğunu ifade eden İsmail Gülle, yakın çevresinde İzmir ve Manisa gibi güçlü ekonomik merkezlerinin bulunmasına rağmen, Denizli’nin yeni nesil bir sanayi merkezi olmayı başardığını belirtti. Denizli’nin, Türkiye’nin gelişimini çok iyi okuduğunu ve ihracatı işin merkezine aldığını belirten Gülle, “Son 20 yılda, şehrimizin ihracatı 11 kat arttı, ihracatçı sayımız bin 500’e yükseldi. Denizli bu rakamlarla birlikte en çok ihracat gerçekleştiren dokuzuncu ilimiz oldu. Denizli’de 14 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı. 2021 yılı her anlamda Denizli’de ihracatın yılı oldu” dedi.

“250 milyar dolar hedefinden sapma yok”

2022 yılı için koydukları 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlılıkla yürüdüklerini söyleyen İsmail Gülle, ihracatçı ailesine yatırım çağrısı yaptı. Gülle, “Ülkeyi il il geziyoruz. Gördüğümüz tablodan gurur duyuyoruz. OSB’lerde yer yok, yeni OSB’ler açılıyor, yeni yatırımlar yapılıyor. Fabrikalarda aylar sonrasına siparişlerin dolu olduğunu görüyoruz. 2023’te tarihi bir hedefe doğru koşuyoruz. Bu sene 250 milyar dolar hedef koyduk. Her ay 2 milyar dolar artış dedik. Hedeften sapmamız yok. 2023 yılında ise Cumhuriyetimizin 100 yılına yakışan, herkesin kalbinden geçen 300 milyar dolar hedefimiz var. Pandemi Türkiye’yi odak nokta, dünyadaki alıcıların gözdesi haline getirdi. Geçen yıl ülkemizle hiç ticaret yapmamış, firmaların ülkemize ihracat katkısı 23 milyar dolar. O nedenle önümüz açık. Yatırımdan, kapasite büyütmekten korkmayın” şeklinde konuştu. Gülle, ihracatçıların dört gözle beklediği, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin 1 Mart itibarıyla faaliyete geçtiğini, ihracatçıların artık kredi almak için gayrimenkulünü, demirbaşlarını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Denizli’den 183 ülkeye ihracat yapıldı

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021 yılında Denizli’nin rekor ihracat değerine ulaştığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz sene 4 milyar 574 milyon olarak gerçekleşen ihracatımız yüzde 43 arttı. İhracatçılarımız 25 farklı sektörde 2 bin 868 farklı GTİP’te 183 ülkeye ihracata imza attı. Denizlinin ihracatta lider sektörü tekstil ve konfeksiyon” dedi. 2022’de 5 milyar dolar ihracata imza atarak ülke ekonomisine katkılarını sürdürmeyi hedeflediklerini kaydeden Memişoğlu, birlik olarak Türk havlusunun tanıtımı için yürüttükleri Turkısh Towels projesi kapsamında ABD de sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında tanıtım için yeni bir film hazırladıklarını da söyledi.

En çok ihracatı Seval Kablo yaptı

TİM Meclis Toplantısının ardından Denizli ve Uşakta,2021 yılında DENİB üzerinden en fazla ihracat gerçekleştiren 20 firma ile sektörlerinde birinci olan 21 firmaya ödülleri törenle takdim edildi. Denizlinin 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firması Seval Kablo oldu. Seval Kablo’yu Er-Bakır, Özgüven Kablo, Gamateks, Deniz Tekstil, Veritas Tekstil, Atom Kablo, Ozanteks, CMK Kablo ve Kımıl Tekstil izledi. Uşak’tan en fazla ihracat yapan üç firma ise; Ağaoğlu Tekstil, Özerdem Mensucat ve Kamgarn Yün Akrilik oldu.

Sektörlerinde en fazla ihracat yapan firmalar

Çalışkan Tarım Ürünleri



Akın Haddecilik

Europtec Cam Sanayi

Uşak Cevahir Deri Tekstil

FMU Kuruyemiş Gıda

Erözpa Tekstil

Biriz Kuruyemiş

ZNB Isıtma

Denkim Denizli Kimya

Yaman Maden Sanayi

Elteksmak

Mare Tarım Gıda

Uğurlu Oto Cam

Smyrna Seracılık

Ulu Maden Termal Turizm Deri Kuyumculuk

Aynes Gıda