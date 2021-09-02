İkinci çeyrek büyüme rakamları Kayseri sanayisine umut verdi

KAYSERİ - Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci çeyrekte beklentiler doğrultusunda büyüyerek son yılların en yüksek büyüme rakamına ulaştırdığını belirten Mehmet Büyüksimitci, “Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 küçülme yaşayan sanayi üretimi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40,5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attı. Yaşanan tüm zorluklara ve pandeminin etkilerine rağmen sanayi üretimi ekonomimizi ayakta tutmaya devam ediyor” dedi.

Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Büyüksimitci, kamu ve özel sektör elbirliği ile daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat yaparak, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, “Pandeminin olumsuz etkileri tüm dünyada sürerken, ülkemizin yüksek bir büyüme göstermesi 2021 yılını başarılarıyla tamamlayacağımızı gösteriyor. Büyümenin üretime ve ihracata dayalı olması, geleceğe dair umut veriyor. Verilere baktığımızda yılsonunda ortalama yüzde 8’lik bir büyümeyle kapatabiliriz. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.