İkinci doz aşısını olan gençlere tablet hediye edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.

20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençlere 10 tabletten birini kazanma şansını yakalayacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının yetki alanındaki Menteşe, Ula, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Kavaklıdere ilçelerinde geçerli olacak.

Başvuru yapanların ikametgah adresleri ve aşı yerlerinin Muğla olması gerekmektedir. Başvuru formuna www.mutso.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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