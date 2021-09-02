İkinci Eskişehir Tarım Fuarı iklim krizine dikkat çekiyor

Ayşe Kaytan UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 80’e yakın firmanın katıldığı ve 5 Eylül’e kadar devam edecek fuarda traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, çiftçilik ekipmanları ile hayvansal üretim makineleri sergileniyor.

Fuarın açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir’in İç Anadolu Bölgesi’nin tarım üssü olduğunu belirtti. Eskişehir’de son 18 yılda bitkisel üretim değerinin yaklaşık 9 kat, hayvansal üretim değerinin ise yaklaşık 7 kat arttığını söyleyen Ayyıldız, sulak alanların, zengin biyoçeşitliliğin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin korunmasının Eskişehir için büyük bir öneme sahip olduğu aktardı. Vali Ayyıldız, “18 yılda ilimizde 105 bin dekar arazi sulamaya açılmış, 200 bin dekar mera ıslahı gerçekleştirilmiş. 830 bin 540 dekar olan üç büyük ovamız koruma altına alınmış, nadas alanlarımız ise yaklaşık yüzde 14 azaltılmış. Tohumluk ihracatımız 67 kat artırılmış, tarla bitkileri üretiminde yaklaşık yüzde 91, sebze üretiminde yüzde 27, meyve üretiminde ise yüzde 219 artış sağlanmış. Kırsal kalkınma yatırımları ile genç çiftçilerimize sağlanan desteklerle sulama ve yem bitkisi destekleri ile tarım ve hayvancılığın daha verimli, daha etkin hale getirilmesi için büyük gayret sarf ediliyor. Tarım ve hayvancılıktaki işgücü kaybının ve verimdeki düşüşün önlenmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitimlerinin iyi uygulama örneklerinin geliştirmesi için gereken tedbirler alınarak Eskişehir’imizi tarım ve hayvancılıkta en ileri seviyeye taşımayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Tarımda istenilen seviyede değiliz”

Eskişehir ve ülke tarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, tarımda istenilen noktada olmadıklarına işaret etti. Güler, “Eskişehir’de tarım sektöründen geçimini sağlayan kesimin oranı yüzde 8. Kayıtlı olan 24 bin civarında çiftçimiz var. Ortalama 100 bin kişi de geçimini tarımdan sağlıyor. Tarım, Eskişehir için istediğimiz seviyede değil. Hollanda’nın yüzölçümü ile Konya’nın yüzölçümü aynı. Hollanda’nın tarımsal ihracatı 116 milyar doları aşarken, ülkemizdeki toplam ihracat rakamı 170 milyar dolar civarında. O yüzden bu fuarları önemsiyor ve ülke tarımına önemli katkıları olacağını düşünüyorum” ifadeleri kullandı.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir’de 2’incisini düzenledikleri fuara, başta Eskişehir olmak üzere bölge ve ülke tarımına önemli katkıları olacağını söyledi. Son dönemde ülkemizde iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı kuraklık ve yağışların tarım ve hayvancılık için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ersözlü, fuar ile iklim değişikliğinin tarımsal üretimde yarattığı tehdit karşısında etkili bir bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.