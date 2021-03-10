“İktisadi sorunlarının çözümü üretimde gizlidir”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla yapıldı. Genel kurulda konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, pandemi etkisiyle çöken küreselleşmenin ekonomistler tarafından “büyük sıfırlama” olarak tanımladığını hatırlatarak, ekonomi içindeki sorunların yalnızca üretimle çözülebileceğini vurguladı.

Ülkelerin zaten yüklü olan borç stoklarının, açıklanan mali paketlerle daha da derinleştiğini ifade eden Kaan, “Orta vadede bu ülkelerdeki politikalarda mali baskılar oluşması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü bir ülkenin iktisadi sorunlarının çözümü üretimde gizlidir. Üretim olmadan ne büyüme olur, ne istihdam olur, ne enflasyonla baş edilebilir, ne ihracat yapılabilir, ne de kalkınma olur. Üretim de tek sektörlü yapıdan ziyade çok sektörlü bir yapı olmalıdır. Hiçbir sektör ihmal edilmemelidir. Üreterek tüketme anlayışına geçiş yaparak başta ekonomik olmak üzere bütün sorunların üstesinden gelmek mümkündür. Ancak üretmeyi başardığımız müddetçe bu yüzyılın yükselen ülkesi olabiliriz” dedi. Bu süreçte kendi kendine yeten ülkelerin öneminin daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Abdurrahman Kaan, tekrarlanması muhtemel salgın ve afetlerle mücadele edebilecek üretim altyapısını kurmak için üretim üsleri oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Kaan, Bursa’da da içinde kamunun, MÜSİAD Bursa Şubesi ve BTSO gibi kuruluşların yer alacağı bir sanayi bölgesi kurulması için de planlama yaptıklarını duyurdu.

Nihat Alpay güven tazeledi

Tek listeyle gidilen seçimde güven tazeleyerek oy birliğiyle yeniden başkan seçilen Nihat Alpay, 240 üyesi bulunan derneğin kent ekonomisinin kalkınmasına katkı koymaya devam edeceğini söyledi. Alpay, hükümetten beklentilerini de şöyle sıraladı: “Hızlı trenle ilgili devam eden çalışmaların artık nihayetlenmesini istiyoruz. Göç alan Bursa’nın gelecek planlamasında örnek, vizyoner ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şehircilik planlamaları yapılmasını bekliyoruz. Meslek liselerinin yeniden ihya edilmesini istiyoruz. TOGG, TEKNOSAB ile uzay ve havacılık alanında yapılan çalışmaların kente katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda KOBİ OSB projesinin de bir an önce sonuçlanması faydalı olacaktır.”

Nihat Alpay’ın başkanlığında kurulan yönetimde; Alparslan Şenocak, İbrahim Güney, Kadir Oruç, Erol Bodur, Fatih Aslan, Halil Atalay, Cemalettin Can, Rıdvan Güler, Mehmet Kaleli, Osman Yetim, Abdülkerim Demir, Halil İbrahim Biçer, Mehmet Demirci, Abdüssamed Kahraman yer aldı. Genel kurula ayrıca MÜSİAD Sanayi Bölgeleri ve Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Oktay Dede, Bursa Valisi Nihat Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri, MÜSİAD üyesi iş insanları da katıldı.