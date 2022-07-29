İlçe bazlı teşvik sistemi Kınık Karma OSB’ye doping oldu

Nihat DELİBAŞI / İZMİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” sonrası İlçe Bazlı Teşvik Sistemi ile bulunduğu ilin iki alt bölge desteklerinden yararlanabilecek ilçeler arasına giren Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcıların artan taleplerini karşılamak için 2. etap çalışmalarına başlama kararı alındı.

Bölgesel olarak sağlanan teşvik ve desteklerin yanı sıra ulaşım kolaylığı, konum özellikleri ve işgücü potansiyeli ile Kınık OSB’nin avantajlarını vurgulayan Kınık Karma OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık, kararın yatırımcılara gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği, istihdam başta olmak üzere vergi düzenlemeleri dahil birçok teşvikten yararlanma imkanı sağladığına dikkat çekti. Işık, “İzmir-İstanbul ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyollarına yakınlığı, stratejik konumu ve ilçemize özgü teşvik sistemi ile Organize Sanayi Bölgemize yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Karar sonrası Kınık, Manisa ile aynı teşvik mekanizmasından faydalanacak. Bölgesel teşvik avantajı ile yatırımlarını Manisa’ya yönlendiren İzmir firmalarını Kınık’a davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Alt ve üst yapı yatırımları sürüyor

OSB’de işletmelere kaliteli, verimli, etkin hizmetler sunulması amacıyla alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Işık, İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle başlayan “Kınık OSB Altyapı Geliştirme Projesi”nde yağmursuyu ve kanalizasyon hattının büyük bir kısmını tamamlandığını, katılımcıların yatırımlarını realize etmesiyle birlikte kalan altyapı imalatlarını da ihtiyaca göre devreye alacaklarını dile getiren Mert Ali Işık şunları söyledi: “Temmuz ayının başında ise Organize Sanayi Bölgemizin doğalgaz bağlantı hatları tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası tarafından desteklenen ‘Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ne Kınık OSB Atıksu Arıtma Tesisi için başvuruda bulunduk. Bölgemizde Atıksu Arıtma Tesisinin kurulmasıyla birlikte altyapı çalışmalarının çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Organize Sanayi Bölgemiz katılımcılarına daha iyi hizmet vermek adına Hizmet Binası çalışmalarına başladık. Yılsonuna kadar hizmet binası inşaat çalışmalarını tamamlayarak yeni yılda katılımcılarımıza yeni binamızda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Türk Telekom’un da desteği ile yatırımcılarımızı kısa sürede fiber internet ile buluşturacağız. Özellikle yağmursuyu, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı çalışmalarının ve hizmet binamızın tamamlanması ile birlikte Organize Sanayi Bölgemizde kapsamlı bir çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma yapılması için çalışmalara başlayacağız.”

Parsellerin tamamı tahsis edildi

Kınık OSB Bölge Müdürü Mert Ali Işık, “Organize Sanayi Bölgemizdeki parsellerin tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Yatırımcılarımız içerisinde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek alan 10 firma arasına giren Dirinler Döküm, Organize Sanayi Bölgemizde rüzgâr türbinlerinde kullanılan en büyük parçaların üretimi planlamakta. Yine ŞA-RA Enerji, Kocaer Çelik, CSC Kompozit ve BKD Tarım yakın süreçte yatırımlarını realize edecek. Böylelikle Kınık’ta istihdamın önü açılacak ve işsizlik konusu büyük oranda çözüme kavuşmuş olacak.” dedi.