İlk 1000 ihracatçı arasında Gaziantep’ten 73 firma

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin pandeminin ağır koşullarına rağmen listedeki firma sayısını artırdığına dikkat çekti.

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde 2018 yılında 61, 2019 yılında ise 70 firmanın yer aldığını hatırlatan Ünverdi, 2020 yılında 73 firma ile İstanbul ve İzmir’in ardından Gaziantep’in gelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Gaziantep’in yaptığı ihracat ve kazandırdığı katma değerle ülke ekonomisine büyük destek verdiğini belirten Ünverdi, “Bu süreçte üreten bir şehir olarak hep çıkış yolları aradık. Ortadoğu’da yaşanan siyasi ve jeopolitik krizlere pandemi de eklenince Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’ye olan ihracatımızı artırdık. Nitelikli pazarlarla birlikte üretim standartlarımızı da geliştirdik ve nitelikli pazarlardaki iş hacmimiz artarak devam ediyor. Gıdadan tekstile, makinadan ayakkabıya Gaziantep markalı ürünleri dünyanın her bölgesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Salgın döneminde de koruyucu maske ve tulumlar ile makarna başta olmak üzere diğer temel gıda ürünlerini Gaziantep’ten tüm dünyaya göndererek ve bu zorlu dönemin atlatılmasında kritik rol üstlendik” dedi.

Pandemiye rağmen Gaziantep’in rekorlar kırdığına vurgu yapan Ünverdi, 2020 yılını 8 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattıklarını anımsattı. 2021 yılı itibarı ile de son açıklanan 8 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre kent ihracatını yüzde 34,4 oranında artırdıklarını ve 6 milyar 418 milyon 855 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Ünverdi, “Hedefimiz bu yıl 10 milyar dolar ihracat yapmak ve inşallah hedefimize de ulaşacağız. Gaziantep Sanayi Odası olarak da sanayimize yaptığımız teknoloji, kurumsallaşma, verimlilik, doğaya duyarlı üretim gibi yatırımlarla ihracatımızdaki katma değeri ve rekabetçiliği artıracağız. Kamu yatırımlarının da artık şehrimize gelmesini istiyoruz. Savunma sanayi, medikal sanayi çalışmalarımızla kısa ve orta vadede çok büyük atılımlar yapacak ve ihracatta yeni başarılara imza atacağız” diye konuştu.