İlk 500’de EBSO üyesi firma sayısı 75’e çıktı

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2020 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 75 EBSO Üyesi yer aldı. Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalarında bu sayıya dahil edildiğini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Geçtiğimiz yıl 62 üyemiz listeye girmişti. Pandemi dönemi; Türkiye’nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı olmadığını bizlere gösterdi” dedi.

2020 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü EBSO üyesi firmalar oluşturduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar, “Yani her 13 büyük firmadan biri Odamızın üyesidir. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 40 tanesi de 500 büyük listeye girmeyi başarmıştır. 100 Büyük firma ile 500 Büyük firmanın analizinde ortaya çıkan bazı sonuçlar karşılaştırıldığında, Pandemi koşullarında üretimden satışlarda 100 büyükte yüzde 13, 500 büyükte yüzde 15 gibi oldukça sınırlı ve enflasyonun altında bir artışın gerçekleştiğini görmekteyiz” dedi.

"500 büyükte ihracat yüzde 13 azaldı"

İhracat rakamlarının 100 büyük firmada yüzde 15, 500 büyükte de yüzde 13 azaldığını belirten Yorgancılar, “Üretimin toplam satışlar içindeki payı 100 büyük firmamızda yüzde 92 iken, 500 büyük firmada yüzde 89’dur. Benzer şekilde ihracatın üretimden satışlar içindeki payında da 100 büyük firmamız 100 birimlik üretimin 33 birimini ihraç ederken, 500 büyük firma 38’ini ihraç etmektedir. Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı 500 büyük firmada yüzde 62, 100 büyük firmada ise yüzde 80’lerdedir” diye konuştu.

Finansman kaynaklarını yönetme konusunda, 500 büyük firmanın önde göründüğünü vurgulayan Yorgancılar şunları söyledi: “Ancak, her iki çalışma da; son yıllarda küresel ekonominin genel sorunu olan borçlanma riskini, firmalarımızın da nasıl taşıdığını çarpıcı biçimde göstermektedir. Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlar içindeki payı 500 büyük firmada binde 53, 100 Büyük Firmada binde 39 olarak oldukça sınırlı kalmıştır. Oysa ki Pandemi dönemi; Türkiye’nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı olmadığını bizlere gösterdi. O nedenle, katma değerli üretimin önündeki engellerin kaldırılması, sanayicinin konularına somut adımlar atılması, son derece önemlidir. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum.”