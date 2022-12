İlk etabın yüzde 95'i satıldı

Takip Et

Bornova Kamil Tunca Bulvarı üzerinde yükselen ve yaşamın başlamak üzere olduğu Modda Bulvar, bünyesindeki çağdaş yaşam ve alışveriş imkanlarıyla fark yaratıyor. Günümüzün hızlı yaşam tarzına cevap verir nitelikteki sosyal yaşam ve ticari alanlarıyla dikkat çeken proje, ev sahiplerini yeni nesil bir yaşam tarzıyla buluşturuyor.

Modda Bulvar Satış ve Pazarlama Yöneticisi Cem Tekoral, 'Her şey evinizin altında' sloganıyla, sosyal alanlar ve alışveriş imkanlarını bir araya getirdiklerini belirterek, “Artık zamanla yarıştığımız günümüzde hem sizin hem de evinizin tüm ihtiyaçlarını AVM konseptindeki Modda Çarşı'da buluşturarak yeni nesil bir yaşam tarzı sunuyoruz. Yapımı devam eden uçan yol ve diğer çevre yolu bağlantılarına yakın konumuyla da tercih edilen Modda Bulvar cazip fiyat seçenekleri, ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla talep görüyor. Toplam 5 blok 1050 konuttan oluşan projenin ilk etabı ise % 95 oranında satıldı. Modda Bulvarda yatırım fırsatları son kalan dairelerde devam ediyor. Konut sahipleri cazip fiyat seçenekleri ve hemen tapu avantajını da yaşıyor” diye konuştu.

"Modda Çarşı yoğun ilgi görüyor"

Modda Bulvar'da 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden Cem Tekoral, “Bölgede bir çekim merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor. Modda Çarşı'da yer almak isteyen işletmelerle resmi görüşmelerimiz devam ediyor ve proje yoğun talep görüyor. Modda Çarşı, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Proje bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzları, spor salonu ve etkinlik alanları ile benzersiz bir yaşam imkanı bulunuyor. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Daire tipleri kendi içindeki alternatifleriyle müşteriye çeşitlilik sunabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ulaşım olanakları ve depreme dayanıklılığı ile dikkat çekiyor

Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde ‘Premium Proje’ seçilen Modda Bulvar projesinin bölgeye değer katacağını dile getiren Cem Tekoral, şu bilgileri verdi: “Modda Bulvar sağlam altyapısı, modern inşaat teknikleri ve kullanılan malzeme kalitesiyle depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. Proje, yapımı devam eden Buca - Bornova Uçan Yol tüm çevre yolu bağlantılarına yakın konumuyla ulaşımda sağladığı avantajla da bir adım öne çıkıyor. Mevcut İzmir Otogarı Hafif Raylı Sistem ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek. Modda Bulvar da yenilenecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafedeki konumuyla önemli bir ulaşım avantajı da sağlıyor. İzmir'in kesişme noktası olarak konumlandırılan Modda Bulvar, İstanbul - Ankara otoban bağlantısına 1 km, Yaşar Üniversitesi’ne 2 km, Ege Üniversitesi’ne 4 km, Alsancak’a 5 km'lik mesafede olup şehrin tam merkezinde yeni metro hattının hemen önünden geçmesi her noktaya kolay ulaşımıyla ayrıcalıklı hayatı birlikte sunuyor.”