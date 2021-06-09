İlk hayvan hastanesi Gurabahane-i Laklakan’a ödül

BURSA (DÜNYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası münasebetiyle düzenlenen Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “2021 Vakıf İyilik Ödülleri”ni takdim etti. Dünyanın ilk hayvan hastanesi olan “Gurabahane-i Laklakan'ın (Düşkün Leylekler Evi) yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları” sebebiyle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Vakıf İnsan Ödülü verildi.

“Ecdadımızın güzel hizmetini geleceğe aktarıyoruz”

Gurabahane-i Laklakan’ın dünyada bir benzeri bulunmayan, kültürümüzün ve inancımızın hayvanlara verdiği önemin en güzel göstergesi olan dünyanın ilk hayvan hastanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Bursa’ya ‘Osmanlı’nın ön sözü’ denmesinin nedeni Türk kültürü ve inancını, kuruluş ruhunu en iyi yansıtan şehir olmasıdır. Osmangazi ilçemiz, Osman Gazi’nin adını taşıyan büyük bir medeniyetin eşiğidir. Gurabahane-i Laklakan ismiyle günümüze kadar gelen bu hizmeti, Osmangazi Belediyesi olarak kamulaştırdığımız binayla birlikte geleceğe aktarıyoruz. Dünyada insan haklarının dahi konuşulmadığı bir dönemde hayvanlara, leyleklere bu tür hizmetleri sunan ecdadımızın bu anlayışını bugüne taşıdık, geleceğe aktarıyoruz. Bu hizmet, bugün de takdir edilerek ödüle layık görülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnsan Ödülü, şahsımda Bursa’mıza, Osmangazi’mize verildi. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.