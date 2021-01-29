İlkom, inovatif ürünle ABD'ye açıldı

Zehra ORUÇ



BURSA - Kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan İlkom, koronavirüsle mücadele sürecinde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi. Üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden firma, private label üretim de yapıyor. Firma, inovatif antibakteriyel ürün gamında özellikle Avrupa ve Amerika pazarından ilgi görüyor.



Gülbahçe Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, “Pandemi sürecinde değişen tüketici ihtiyaçları Ar-Ge faaliyetlerimizi güçlendirdi. İç piyasaya ağırlıklı kolonya ve sabun ürünlerini satarken, yurtdışında özellikle antibakteriyel ürün grubunda öne çıktık. Hijyen ürünlerine ‘virüslere karşı’ ya da ‘antiviral’ ifadelerini yazabilmek için yurtiçi ve dışında geçerli olacak gerekli tüm izin ve belgeleri tamamladık. Amerika’ya 70 derece alkol bazlı aniviral tek kullanımlık ıslak mendil üretiyoruz.” dedi.