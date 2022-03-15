İLKSAN 18 personel istihdam edecek
Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, 16 Uzman Yardımcısı ve 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, 16 Uzman Yardımcısı ve 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun www.iskur.gov.tr web adresinden 14 - 18 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav/mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.ilksan.gov.tr web adresinde yayınlanacak.