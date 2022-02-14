  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. İLKSAN bilişim personeli alacak
Takip Et

İLKSAN bilişim personeli alacak

İLKSAN'a sistem koordinatörü, yazılım koordinatörü ve yazılımcı alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına (İLKSAN) Sistem Koordinatörü, Yazılım Koordinatörü ve Yazılımcı alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr web adresinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Sistem Koordinatörü, Yazılım Koordinatörü, Yazılımcı kadroları için yazılı sınav/mülakat 4 - 9 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız