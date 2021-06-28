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İller Bankası'na ait taşınmazlar satışa sunuldu

İller Bankası'na ait olan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli illerinde bulunan 11 adet taşınmaz açık artırma ile satışa sunuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İller Bankası A.Ş. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kırklareli illerinde bulunan 11 adet taşınmazı açık artırma ile satışa sundu. İhalesi 6 Temmuz'da yapılacak taşınmazlar için isteklilerin geçici teminatlarını İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

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