İltema, ısı yayan kumaşını ihraç etmeye hazırlanıyor

İZMİR-DÜNYA

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.'de (DEPARK) faaliyet gösteren İltema, teknik tekstil alanında ürettiği ısı yayabilen kumaş ile uluslararası piyasalara açılmayı hedefliyor. Şarj edilebilen özelliği ile 6 saate kadar ısı yayan kumaşın birçok sektörde kullanıldığını belirten İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, “Doç. Dr. Mustafa Erol ile birlikte kurduğumuz şirket, TÜBİTAK desteği ile 2016’da faaliyete başladı. Ürünlerimiz ile 1 patent ve 2 faydalı model aldık; yarışmalarda 10 ödülün sahibi olduk” diye konuştu.

Farklı voltajlarda çalışabilen kumaşın son derece geniş kullanım alanı olduğunu söyleyen Prebol, “Ürünlerimiz, otomotiv sanayinde koltuk ısıtma, panel izolasyon, kabin ve batarya sistemlerinde; tekstil sanayinde ev tekstil grubu içinde yatak, battaniye ve koltukta; giyilebilir ürün grubunda mont ve yelekte kullanılıyor” dedi.

Türkiye ekonomisinin gelişmesinde girişimcilerin önemli rol üstleneceğini belirten DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar ise Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak firmaları ve girişimcileri her zaman destekleyeceklerini söyledi.