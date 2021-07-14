İmaş Makine, Ar-Ge 250 listesinde sektöründe İlk 10’a girdi

KONYA - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın bu yıl sekizincisi düzenlenen “AR-GE 250, Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında 2020 yılının en çok Ar-Ge yatırımı gerçekleştiren ilk 250 ve ikinci 250 firması açıklandı. Ar-Ge alanında önemli çalışmalar yürüten ve 100’den fazla ülkeye ihracat yapan İmaş Makine, 2020 yılında makine sektöründe Ar-Ge'ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasına girdi ve “Türkiye Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler İlk 250” listesinde 174’üncü sırada yer aldı.

Tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şerit ve daire testere tezgâhları sektöründe Cuteral, çelik konstrüksiyon sektöründe Steral ve satış sonrası hizmetler & yedek parça satış sektöründe ise ProSupport markasıyla faaliyet gösteren ve makine teçhizat sektöründe AR-GE merkezine sahip ilk ve tek şirket olma unvanına sahip İmaş Makine, yaptığı AR-GE çalışmalarında 2020 yılında 8 farklı AR-GE projesini devreye aldı. Yine 2020 yılında 4 tescilli patent, 11 tescilli faydalı model, 9 tescilli tasarım alma başarısını gösteren İmaş Makine, 13 tescilli markaya sahip.

İmaş Makine Genel Müdürü Mustafa Özdemir, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın "AR-GE 250, Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri" araştırmasında 2020 yılında makine sektöründe AR-GE'ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasında olmaktan ve “Türkiye AR-GE Harcaması Yapan Şirketler İlk 250” listesinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “İmaş Makine olarak her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 4’ünü AR-GE’ye ayırıyoruz. Her yıl AR-GE bütçemizi daha da arttırıyoruz. Biliyoruz ki AR-GE yapmayan, yeni ürün, yeni teknoloji geliştirmeyen şirketler rekabetle başa çıkamaz.” dedi.

Özdemir; “İmaş olarak teknolojiyi her zaman çok yakından takip ediyoruz, üniversite-sanayi işbirliğini önemsiyoruz. Hem şirket hem de ülke olarak; dünya pazarında daha çok söz sahibi olmak için durmaksızın teknolojiye ve AR-GE’ye yatırım yapıyoruz. Yüksek teknoloji, katma değeri yüksek üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve nitelikli çalışanlarımızla 100’den fazla ülkede un, irmik, mısır unu, küçükbaş-büyükbaş ve kanatlı hayvan yemi fabrikaları kuruyor, dünyanın pek çok yerine makine ve ekipman ihracatı gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, sadece makine değil; kalite, güven ve müşterilerimiz için konfor üretme felsefesi ile çalışıyoruz dedi.