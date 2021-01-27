İMES Dilovası OSB için 2021 yatırım ve proje yılı olacak

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - İMES Dilovası OSB, 2019’da 8 bin 500 olan istihdamını, 2020’de yüzde 15 artırarak 9 bin 840’a yükseltirken, 308 işletmenin gerçekleştirdiği 750 milyon dolarlık ihracatı ise 2020’de yüzde 13 artırarak 850 milyon dolara çıkardı. Geçen yıl Mart ve Nisan aylarında küçük düşüşler olsa da 2019’a oranla OSB’de elektrik tüketiminin yüzde 5,16’lık bir artış gösterdiğini belirten İMES Dilovası OSB Başkanı Ahmet Tokkan, “Bölgemiz her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İşletmelerimiz pandemiye rağmen üretmeye, geliştirmeye ve ihracat yapmaya, Türkiye ekonomisine yüksek katma değer oluşturmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İMES Dilovası OSB’nin büyük bir makine ekosistemine sahip olduğunu ifade eden Tokkan, yakın otoyollar, limanlar, havaalanları ve diğer ulaşım olanaklarının bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini, İMES OSB tarafından inşa ettirilen camiinin de tamamlandığını söyledi. Tokkan, “301 hektarlık alanda toplamda 297 sanayi parseli bulunan bölgede 2019’da ruhsat alan 235, iskân edilen 207 ve tahsis edilen 60 sanayi parseli oldu. 2020’de ise ruhsat sayısı 258’e, iskân sayısı 220’ye ve tahsis sayısı 38’e çıktı. Bu yıl da 32 parsel iskân, 18 adet parsel ise ruhsat alacak” diye konuştu.

İMES Mükemmeliyet Merkezi dönüştürüyor

İMES Dilovası OSB’nin mevcut 130 milyar liralık fabrika yatırımı ile yeni yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Tokkan, geçen yıl temeli atılan İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nin, bölgedeki işletmecilere nitelikli istihdam, eğitim, danışmanlık ve Ar-Ge desteği sunacağını ifade etti. Tokkan, şöyle devam etti: “Sözleşmesi geçtiğimiz yıl mart ayında imzalandı. Temmuz ayında ise merkezin temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, OSB’nin kuruluşunda büyük emeği olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla da OSB’mizdeki 32 firmanın açılışı gerçekleşti.”

Endüstri 4.0’a uyum süreci ve dijital dönüşüm alanında birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Ahmet Tokkan, üniversite, kamu kurum ve sanayicileri bir araya getiren “Think Tech 4.0 Mini Çalıştayı” ile dijital dönüşüme yönelik çözüm önerilerinin masaya yatırıldığını ve raporlandığını kaydetti. Dijitalleşme ile işletmelerin rekabet seviyelerinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Tokkan, “İşletmelerimizin altyapılarının incelenmesi ile dijital olgunluk seviyelerini envanter çalışmamızla belirledik. Bilişim Vadisi ile imzalanan protokol ile birlikte işletmelerimizin yine dijital dönüşüme uygunluk seviyeleri incelenerek, elde edilen sonuçlarla eğitim programları düzenlenecek. Dijital dönüşüm çalışmalarında izleyeceğimiz yol haritasını çıkarabileceğiz” şeklinde konuştu.

Bu yıl mevcut proje ve yatırımların devam edeceğini söyleyen Tokkan, işletmelerin üretim ve satış potansiyellerini artıracak projeler geliştireceklerini belirtti. Tokkan, şöyle devam etti: “İMES Uygulamalı İleri Mükemmeliyet Merkezi Binası, İMES Yönetim Merkezi Binası gibi önemli yapı projelerinin yükseleceği 2021 yılında, İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi bölgenin ihtiyacı olan istihdam ve eğitim alanında önemli rol üstlenecek. İMES Kümelenme Programı ile işletmelerin ihracat potansiyellerini yükselterek, ülkeye sağlanan katma değeri artırmayı hedefliyoruz.”

Savunma, otomotiv ve makine kümesi oluşturuldu

Geçen yıl firmaların ihracat potansiyellerini artırmak için İMES Kümelenme Programı başlatıldığını bildiren Ahmet Tokkan, “Yeni pazarların keşfi, satış alanında deneyim ve tecrübe paylaşımı, kümedeki tüm işletmelerin kullanımına açık şekilde ürün/hizmet portalının oluşturulması ve İhracat İstihbarat Merkezi hedefleriyle adımlar atıldı. Savunma, otomotiv ve makine sektörlerine yönelik üç ayrı küme oluşturuldu. Geçen yıl bu kümelere bölgemizden 35 firma başvurdu” diye konuştu.