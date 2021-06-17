İMES Dilovası OSB’de günde 1000 aşılama hedefleniyor

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - COVID -19 pandemisine karşın birçok bölgede SGK’ya bağlı çalışanlara yönelik gerçekleştirilen aşı uygulaması, Dilovası İMES OSB’de de devam ediyor. Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam açısından en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olan İMES OSB, aşı uygulamasında da örnek olarak adından söz ettiriyor.

İMES OSB’de faaliyet gösteren firmaların çalışanları, mobil aşı uygulamasının yapıldığı bölgeye gelerek, kayıt oluşturduktan sonra aşısını yaptırıyor. Yoğun ilgi gören aşılamada günde bin kişiye COVID-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

İMES Dilovası OSB yetkilileri tarafından, OSB içerisinde bulunan Tır Parkı’nda gerçekleşen aşı uygulamasına yönelik yapılan açıklamada, ilk gün 768 kişinin aşılandığı, ikinci günün sonunda ise bin kişinin aşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, “Dilovası İMES OSB’de COVID -19 pandemisine karşın yürüttüğümüz mücadele devam ediyor. İMES Dilovası OSB olarak, hızlı bir şekilde ilgili sağlık birimlerine ulaşarak bölgede faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik aşı uygulaması gerçekleştiriliyor. Dün başlayan aşı uygulamamız bugün de kararlılıkla ve yoğun taleple devam ediyor. Aşıya olan talebin daha da artacağını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, "Gebze bölgesinde yoğun sanayi kuruluşları var. Organize sanayi bölgelerindeki aşılamaların ikinci günündeyiz. Ekiplerimiz her gün OSB’lere gelerek saat 10.00 ile 17.00 arasında aşılama çalışması yapacak" dedi.