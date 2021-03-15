İMES Dilovası OSB’de, otomotiv sektörünün değişim ve dönüşümü konuşuldu

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Toplantıya konuşmacı olarak katılan İNNOWAY Yönetici Ortağı Süheyl Baybalı, Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün durumunu değerlendirerek, sektöre ilişkin teknoloji odaklı yaklaşımlara değindi. Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çevrimiçi program, sanayicilerin sektörle ilgili ekonomi, güncel piyasa analizleri, fırsatlar ve riskler noktasında bilgi edinmesini sağladı.

Toplantıya İMES Dilovası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, Müteşebbis Heyet üyelerinden Süleyman Akar, Ahmet Sözer, Hasan İstanbulluoğlu ve Şakir Eriş, Yönetim Kurulu üyelerinden ise Ahmet Şahin ve Enver Kaya, İMES Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve İMES Dilovası OSB işletmecileri katılım sağladı.

Otomotiv sektöründe globalleşme hedefleniyor

Otomotiv sektörünün Doğu Marmara Bölgesi’nde öne çıkan üretim alanlarından biri olduğunu söyleyen İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Bölgemizde de sektöre yönelik otomotiv yan sanayi alanında çalışmalar yapan 60'a yakın işletmemiz bulunmaktadır. Bu doğrultuda bölgemizin otomotiv sektörü alanında işbirliklerinin gelişmesini ve bu işbirliklerin satış alanında başarı hikâyelerinin oluşmasını hedeflemekteyiz. İMES Kümelenme Programında, otomotiv ve yan sanayi sektörünün çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubundaki amacımız, işletmelerimizin global olarak sektörde yer almasını sağlamaktır” diye konuştu. İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu ise, İMES Kümelenme Programının en önemli sacayaklarından birinin otomotiv kümesi olduğunu söyledi.

İMES Dilovası OSB Bölge Müdürü Onur Kesici de, “Bölgemizde bulunan işletmelerimizin hedef sektörlere yönelik olarak kurumsal kapasitelerini geliştirmesi için çalışmalar yapmaktayız. Dijital dönüşüm ve kümelenme çalışmaları ile yurt dışı hedef pazarlar ile ilgili araştırma çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

“Dövizin artması iç pazarın şansını artırdı, satışlar çoğaldı”

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün hali hazırdaki durumunu değerlendiren İNNOWAY Yönetici Ortağı Süheyl Baybalı, dünyada ve Avrupa’da yaşanan gelişmelere ve ortaya çıkan çevreci teknoloji odaklı yaklaşımlara da değindi. Baybalı, Avrupa’da yaşanan değişimlere ve kabul edilen yaklaşımlara uygun şekilde üretim ve satış süreçlerini sürdüren sanayicilerin kazançlı çıkacağını belirtti. Otomotiv sektöründeki rakamlara ilişkin bilgi veren Baybalı, “2020 yılı maalesef genel ortalamaların altında kalan bir yıl oldu. 2019 yılıyla ilgili rakamlara baktığımızda üretimin daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. İhracat 2020’de azaldı. İç pazardaki satış çoğaldığı için toplam üretim azaldı. Üretilenin ihracat oranı yüzde 69.6 olarak gerçekleşti. 2019 rakamı yüzde 85.4 oldu. Pazarın Avrupa’da da daralması iç pazarda daha aktif olunması gerçeğini ortaya çıkardı. Dövizin artması iç pazarda üretim yapanların şansını daha fazla artırdı ve satış miktarları çoğaldı” açıklamasını yaptı. Süheyl Baybalı, İMES Dilovası OSB’nin hayata geçirdiği İMES Kümelenme Programının, İMES için çok önemli olduğunu belirterek, otomotiv sektörüne teknolojik ürün imal etme anlamında Türkiye’de büyük bir açığın bulunduğunu dile getirdi.