İMES OSB, 2022’de 1 milyon metrekarelik ağaçlandırma yapmayı hedefliyor

KOCAELİ - 2022 yılında alanda 1 milyon metrekare ağaçlandırma yapmayı hedeflediklerini belirten İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Bölgenin muhtelif yerlerinde toplamda 850 bin metrekare ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik. 2022’de bu sayıyı 1 milyon metrekareye çıkarmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Bacasız bir sanayi üretimi gerçekleştirdiklerini belirten İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan,“Son zamanlarda ülkemizin muhtelif yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin yaralarının sarılması için desteğimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikle de birinci elden doğayla buluştuk. Makine ihtisas organize sanayisi olmamız sebebiyle, bacasız bir sanayi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde ülkemiz geleceğine gönül vererek katma değerli ürün üretiyor ve her geçen gün daha da büyütmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Doğa ve doğada yaşayan canlıların korunması, bölgenin yeşil ve ferah bir alan olarak kalmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Tokkan, “Bugün yeşile gönül verdik. İlk fidanlarımızı yöneticilerimiz ve bölge müdürlüğü personelimizle birlikte toprakla buluşturduk. Etkinlik kapsamında toplamda 995 fidan dikildi” ifadesini kullandı.

Ahmet Tokkan, “Üretimin olduğu, insanların geçimini sağladığı bölgemizin korunması ve geliştirilmesi ilk olarak bulunduğumuz doğaya saygıyla başlar. Bu sebeple tüm sanayicilerimizin ve vatandaşlarımızın yeşile gönül vererek ağaçları korumasını ve artırılması için mücadele etmesi gerektiği inancındayım. Bu vesileyle etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bölgenin muhtelif yerlerinde toplamda 850 bin metrekare ağaçlandırma çalışması yapıldığını ifade eden Tokkan, 2022 yılında bu sayıyı 1 milyon metrekareye çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.