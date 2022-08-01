İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, nitelikli istihdamın adresi olacak

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Toplantı sonrası merkeze yapılan inceleme ziyaretinde, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, paydaşlarından tam not aldı. Kısa sürede eğitim, Ar-Ge, imalat ve danışmanlık faaliyetlerin başladığı merkezde yüze yakın eğitimin verilmesi ve yılda 2 bin öğrenci ve kursiyerin eğitim alması bekleniyor. Merkez, Kocaeli’deki makine ve imalat sektörünü; mesleki yeterliliğe sahip insan kaynağı, yenilikçi ürün tasarımı ve imalat alt yapısı uygulamaları ile destekleyerek mükemmelleştirmeyi hedefliyor. Merkez, mesleki eğitimler, uygulamalı mühendislik, imalat ve ölçüm faaliyetleri için gerekli olan birçok donanım ve yazılım olanaklarına sahip olacak şekilde kurgulandı. İMES OSB Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet ve Proje Kapanış toplantısına Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık başkanlık etti.

Toplantıya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim Çolakoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Üyeleri, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici ve Dilovası Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Deniz Aygan, KOÜ ve GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi temsilcileri, iştirakçi okulların müdürleri katılım sağladı.



İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgi veren İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, şunları söyledi: “Modern yapı ve üst yapıları ile ülkemizin önde gelen üretim üssü konumundaki OSB’mize, makine ve imalat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çalışmalarını yürüttüğümüz projemizin hayata geçtiğini siz değerli misafirlerimize sunmanın mutluluğu içerisindeyim. MARKA'nın 10 Milyon TL’lik güdümlü proje hibesi ile 16 Milyon TL olarak planlanan projemiz yaklaşık 30 Milyon TL seviyelerinde tamamlanmış, özel kurumların katkılarıyla da merkezimizin donanım ve hizmet alanı genişlemiştir. Aynı zamanda OSB’lerde bir ilk olarak bölgemizde kurulan İŞKUR Hizmet Noktası’nın istihdama yönelik faaliyetlerini de merkezimize entegre ederek ve İMES Kariyer İstihdam Portalı ve kapsamındaki bölgesel protokollerle kamu – sanayi iş birliğinin bir örneğini daha ortaya koyduk”



İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim Çolakoğlu ise yaptığı konuşmada, “Projemizin yazımında bütün rektörlerimizin ve şu an ASELSAN Genel Müdürü olan Prof. Dr. Haluk Görgün hocamızın çok emeği var. Hem geçmiş dönem Kocaeli Valimiz Hüseyin Aksoy hem de şimdiki dönem valimiz Seddar Yavuz’a destekleri ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Merkezimiz alanında geliştirilen tüm projelerle entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu noktada imeskariyer.com İstihdam Portalı, okullarla ve diğer kurumlarla yapılan protokollerimiz bölgemizden ülkemize sağlanan katma değere ve endüstriyel nitelikli istihdama büyük ölçüde etki edecektir ”dedi.

“İmalat sanayiye örnek bir organizasyon olacak”



İMES OSB’nin kuruluşundan bu yana sanayicilerin gelişimini sağlamak adına çaba sarf ettiğini belirten İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Üretim, dolayısıyla ihracat ve ülkemize sağlanan katma değerin arttırılması adına bölgemizde sanayicimizin ihtiyaç duyduğu her hizmeti sağlama gayretindeyiz. Küresel gelişmeler ve sonuçlar doğrultusunda üretimin, nitelikli insan kaynağının ve Ar-Ge’nin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bu vesileyle bahsettiğimiz tüm bu ihtiyaçların tek bir çatı altında gerçekleşebileceği bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli vizyon projelerinden biri olan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, endüstriyel nitelikli istihdam, eğitim, danışmanlık, Ar-Ge ve imalat anlamında örnek bir organizasyon olacaktır. Emek ve sonucunda başarı dolu bir süreci geride bıraktığımız kapanış toplantımızda hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan devlet yetkililerimize, emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve özelde İMES OSB çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Merkezimiz, her faaliyetiyle üretimin geleceğine ışık tutacak bir merkez olarak çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu.



1320 projeye 198 milyon TL’lik destek



’Sürdürülebilir Kalkınma İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz' sloganıyla kuruluşundan bu yana bin 320 projeye 198 Milyon TL'nin üzerinde destek sağladıklarını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın yakından takip ettiği ve temelini attığı projemiz kalkınma ajanslarımız tarafından desteklenen projeler arasında önemli bir yere sahiptir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamak amacıyla çıktığımız yolda biz de İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin hayata geçmesi mutluluğunu yaşarken İMES OSB ve iştirakçilerimiz de emeklerinin haklı gururunu yaşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.



Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık yaptığı konuşmalarda istihdamın önemine ve mükemmeliyet merkezinin bölgeye katkıları ile ilgili açıklamalarda bulundular.