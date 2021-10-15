İMES OSB ve Dilovası Belediyesi istihdam işbirliği protokolü imzaladı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Kocaeli Gebze VI. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES), bünyesinde bulunan firmaların insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve bölge istihdamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği imeskariyer.com İnsan Kaynağı portalını duyurdu. Protokol için Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu ve Ali Nuri Çolakoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Karakoç masada yerini aldı.

İmeskariyer.com insan kaynağı portalının hem sanayiciye hem de vatandaşlara fayda sağlayacağını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası, şehrimizin en güzide ilçelerinden biri ve sanayinin yoğunlukta olduğu bir bölge. İstihdam ofisi aracılığıyla vatandaşlarımızın iş bulmalarını sağlıyoruz. Çalışan nüfus ve genç nüfus açısından büyük bir potansiyele sahip ilçemizde, alternatif istihdam oluşturma projelerine her zaman destek vermeye hazırız. Bölgemizin en önemli üretim üslerinden olan İMES Dilovası OSB’nin ortaya çıkardığı imeskariyer.com projesini destekliyoruz. İmeskariyer.com insan kaynağı portalı hem sanayicimize hem de vatandaşlarımıza büyük fayda sağlayacak” dedi.

11 bin kişiye istihdam sağlıyor

İMES Dilovası OSB olarak, başta Dilovası Belediyesi olmak üzere birçok kurumla temas halinde olduklarını söyleyen İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Firmalarımızın insan kaynağı ihtiyacına yönelik hayata geçirdiğimiz imeskariyer.com İnsan Kaynağı Portalı’nın hem firmalarımız hem de bölge halkının faydalanabileceği aktif bir proje olması için bugün gerçekleştireceğimiz protokol büyük önem taşıyor. Ülkemize sağladığımız katma değerin yanı sıra 11 bin kişiyi istihdam ederek, 10 bin 600 haneye değer oluşturduğumuzu biliyor ve bu sayının her geçen artması için projeler üretiyoruz” diye konuştu. Tokkan, “Vatandaşlarımız, imeskariyer.com’a girip tek bir tıkla üye olarak özgeçmişini yüklediği anda 311 firmaya ulaşıyor. Firmamızın ilgili insan kaynağı da tek bir tıkla aradığı pozisyondaki personel ihtiyacını rahatça buradan karşılayabiliyor“ ifadesini kullandı.