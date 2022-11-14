İMES OSB’de Başkan Ahmet Tokkan güven tazeledi

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

İMES OSB 2. Olağan Genel Kurulu hafta sonu Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ve Müteşebbis Heyet katılımcıların oylarıyla güven tazeledi.

Gerçekleşen genel kurula; Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü İlhan Aydın, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, İMES OSB katılımcıları ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

“İMES OSB vizyon projelerde örnek oldu”

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, yapılan yatırım ve çalışmalara değinerek, “Altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığımız Organize Sanayi Bölgemizde yüzde 94 doluluk oranıyla 14.290 çalışana ulaşmış durumdayız. Galeri sistemi ile modern bir altyapıya sahip olan bölgemizde enerji dağıtımı ve yönetimini çağa uygun bir şekilde yaparak siz değerli sanayicilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamaktayız.” Dedi.

Yeni dönemde de vizyon projelere imza atacaklarının altını çizen Tokkan, “İstihdam odaklı İMES Kariyer Portalı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın güdümlü proje desteğiyle yapılan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi ve İMES Kümelenme Programı gibi vizyon projelerimiz başta olmak üzere, hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin sanayicimizin hizmetine tam kapasiteyle sunulmasını sağlamak ve firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda kendini güncelleyebilen ve sürdürülebilir organizasyonlar oluşturmak en büyük gayretlerimizdendir.” diye konuştu.

Önceki dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulanan Tokkan, “Geçtiğimiz 4 yıllık çalışma sürecimizde 67 parsel tahsisi yapılmış, 67 yapı ruhsatı ve 63 yapı kullanma izni verilmiştir. Bunun yanında İMES OSB’miz, üretim faaliyetlerini sürdürürken global sürdürülebilirlik hedeflerini de dikkate alan bir çevresel eylem planı uygulamaktadır. Atıksu arıtma tesislerimizden çıkan atık suyun çevre mevzuatı deşarj standartlarını sağlaması ve hiçbir cezai yaptırımla karşılaşılmamış olması sebebiyle her yıl bir önceki yıla ait kullanılan elektrik enerjisi bedelinin belirlenen oranda geri ödemesine hak kazanılmıştır.” ifadelerini kullandı.



2019-2022 faaliyetlerinin sunumunun ardından yapılan oylamada Ahmet Tokkan, katılımcıların oybirliğiyle İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken Müteşebbis Heyet de güven tazeledi.