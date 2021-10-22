imeskariyer.com, örnek istihdam projesi olmayı hedefliyor

KOCAELİ - Protokol imza törenine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Uslu ve Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdinç Abike katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ülkemizin ekonomi ve sanayi başkenti potansiyelini taşıyan, istihdam edilen insan sayısı bakımından en yoğun bölgelerden biri olan Gebze’de, belediyemizin istihdam ofisi aracılığıyla vatandaşlarımızın iş bulma süreçlerine destek oluyoruz. Çalışan nüfus olarak da önemli kentlerden biri olan ilçemizde alternatif istihdam oluşturma projelerine de her zaman destek vermeye hazırız. Bölgemizin en önemli üretim üslerinden olan İMES Dilovası OSB, hem sanayi bölgelerinin mavi ve beyaz yaka ihtiyacı, hem de vatandaşlarımızın istihdam ihtiyacı dolayısıyla çok önemli bir projeye imza attı. Sanayicilerimizin çağrıları doğrultusunda vatandaşlarımızın iş bulma ihtiyacını karşılama arzusu içinde bu projeye destek vermek istedik” dedi. Büyükgöz, İmeskariyer.com insan kaynağı portalının hem sanayici hem de iş arayanlar için değer oluşturacağını ve istihdam odaklı sonuç getirecek bir proje olacağını belirtti.

İMES Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “2000’li yılların başından beri bölgede faaliyetlerini sürdüren sanayicimizle birlikte, Gebze ilçemizden yüzlerce vatandaşımız her gün çalışmak için bölgemize geliyor. Sanayicimiz de vatandaşlarımız da artık birbirini çok iyi tanıyor ve birlikte emek harcıyor. imeskariyer.com İnsan Kaynağı Portalı’nın amacı firmalarımız ve bölge halkının faydalanabileceği aktif, örnek bir istihdam projesi olmaktır. Yıllardır birbiriyle çalışan, işveren, iş tutan sanayicimiz ve vatandaşımız için bugün gerçekleştireceğimiz protokol büyük önem taşıyor” diye konuştu.

İMES Dilovası OSB’nin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin yanı sıra 11 bin kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Tokkan, “Bu sayıyı daha da artırmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, imeskariyer.com adresine girip üye olarak özgeçmişini yüklediği anda, 311 firmanın kapısını çalmış, özgeçmişini ilgili insan kaynağı temsilcisine bizzat bırakmış oluyor. Yine firmamızın ilgili insan kaynağı temsilcisi de aradığı pozisyondaki personel ihtiyacını rahatça karşılayabiliyor” dedi.