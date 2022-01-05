İMMİB’ten Zonguldak ve Karabük’teki firmalara ihracat desteği

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB), üye olma şartı aramaksızın ve sektör gözetmeksizin, firmaların ihracata başlaması ya da ihracatını artırması amacıyla Zonguldak, Karabük ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi odaları ile işbirliğiyle seminerler düzenleyecek. Seminerler 6 Ocak Perşembe günü Zonguldak Dedeman Otel’de, 7 Ocak Cuma günü Karabük Bağlar Saray Otel Safranbolu’da gerçekleşecek. Zonguldak, Karabük ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliği ve İMMİB organizasyonu ile düzenlenecek seminerlere bu iki ildeki yerleşik firmalar ücretsiz olarak katılabilecek. İhracata Yönelik Bilgilendirme Seminerlerinde, alanında uzman eğitmenlerce katılımcılara, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Kümelenme Projeleri, İhracata Yönelik Devlet Destekleri, İhracatta İşlem Adımları, İhracatta Başarılı Pazarlama ve Satış Stratejileri alanlarında eğitimler verilecek.

Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İMMİB Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, “Genel Sekreterlik olarak, ihracat odaklı büyümeyi esas alan planlamalar doğrultusunda ihracatın tabana yayılması amacıyla gerek ulusal gerek bölgesel eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Karabük ve Zonguldak’ta ücretsiz gerçekleştireceğimiz İhracata Yönelik Bilgilendirme Seminerleri ile bölgedeki firmaların ihracata adım atması, küresel ticarette kendilerine yer bulması adına destek olmayı hedefliyoruz. Firmaların dış ticaret işlemleri, yurt dışında hedef pazar bulma ve etkin pazar araştırması, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik uygulanan destek ve teşvik uygulamaları gibi konularda bilgilendirerek ihracat potansiyellerinin artırılmasına katkı sağlayacağız” dedi.

İMMİB Akademi eğitimlerine 9 bin firmadan 60 bin kişi katıldı

Vurdu, sözlerini şöyle tamamladı: “İMMİB Akademi’de tüm eğitimlerimizi ücretsiz ve online bir şekilde sürdürüyoruz. Böylece ihracatçılarımız Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde olursa olsun eğitimlerimize zaman ve yer sınırı olmadan katılabiliyor. Eğitimlerimizde ayrıca sektör ya da üyelik şartı aramadığımız için İMMİB Akademi’nin eğitim düzenlediği; dış ticaret ve mevzuat, satış ve pazarlama, teknik ve mesleki gelişim, muhasebe ve finans, yönetim becerilerini geliştirme, insan kaynakları, kişisel gelişim, Microsoft eğitimleri ve ISO eğitimleri olmak üzere 9 ana, 600’ü aşkın alt başlıktan oluşan eğitimlerden herkes yararlanabiliyor. Bu anlayışla 2021 yılında İMMİB Akademi’de gerçekleştirdiğimiz 150 online eğitimimiz ile 9 bin firmadan 60 bin katılımcıyla buluştuk. Üniversitelerle işbirliği yaptığımız 3 sertifika programını, 84 katılımcı ile gerçekleştirdik. Türkiye dışında 54 farklı ülkeden eğitimlere katılım oldu. Rakamlar akademimizin yarattığı etkiyi de oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.