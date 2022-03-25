İnci Gold, Türkiye’nin en önemli mücevher fuarında bin 500 yeni tasarımıyla yerini aldı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda yaklaşık bin 500 çeşit yeni tasarım kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, bilezik, bileklik ve küpelerini görücüye çıkaran marka, aynı zamanda yeni dijital uygulaması ‘İnci Gold’un da tanıtımını ilk kez bu fuarda gerçekleştiriyor.

Türkiye kuyumculuk sektörünün köklü markalarından İnci Gold, Türkiye’nin en önemli mücevher fuarı olarak bilinen İstanbul Jewelry Show’da yerini aldı. Bugün kapılarını açan fuarda ‘İnci Gold Jewelry’ markalı özel tasarım ürünlerinin yanı sıra yeni dijital uygulaması ‘İnci Gold’un da tanıtımını gerçekleştiren İnci Gold, yaklaşık bin 500 çeşit yeni tasarım kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, bilezik, bileklik ve küpelerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bugüne kadar üretiminin tamamını ihraç eden İnci Gold, tüm dünyaya hizmet veren yeni uygulaması sayesinde perakende satışta da var olmayı amaçlıyor.

Binlerce alternatifle kişiye özel üretim şansı

Fuarla ilgili bilgi veren İnci Gold CEO’su Erkan Kurtulmuş, çalıştıkları ülkelere fuar bağlantılarıyla ulaştıklarını bu nedenle de fuarları çok önemsediklerini söyledi. Kurtulmuş “Tanıtım ve iş bağlantıları için en etkili organizasyonlar olan fuarlar, bizim için de çok önemli. Bu nedenle Türkiye’deki tüm fuarlarda yer alıyoruz. Bu yıl tüm dünyada üçü İtalya, ikisi Hong Kong, biri Las Vegas ve ikisi Türkiye olmak üzere toplam sekiz fuara katılıyor olacağız. İstanbul Jewelry Show’a da 22 yıldır katılıyoruz. Bu fuardan umutluyuz, beklentimiz yüksek. Türkiye, üretimde çok güçlü, bizim sorunumuz iyi pazarlama yapamıyor olmamız. Bizim gibi firmalar yurt dışı tanıtımını kendi çabasıyla başarıyor ancak bunun sektörel olarak da sağlanması lazım. Bu fuarda Rus pazarından alıcı beklemiyoruz, daha çok Ortadoğu’dan ziyaretçilerimiz var. Fuarın ilk gününde 500’ün üzerinde misafir ağırladık. Burada sergilediğimiz tasarımların tamamı yeni ve bunun yanı sıra dijital uygulamamızla birlikte iç pazara da girmiş olduk. İç pazarda yıllık 120 bin adetlik bir satış bekliyoruz. Bu da 15 milyon dolar civarında bir rakam demek. Bu aynı zamanda bizim ihracat rakamımıza denk geliyor. Kısacası yurt içi ve yurt dışı satışlarımız eşit ağırlıklı olacak. Öte yandan; şu anda 38 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu rakamı 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mücevher sektörü 51’inci kez buluştu

İstanbul Jewelry Show, mücevher sektörünü 51’inci kez bir araya getiriyor. İstanbul Jewelry Show’da, altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu bin 250’nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firması yer alıyor. Katılımcı firmalar, mücevher sektörünün bölgedeki en önemli fuarı olma özelliği taşıyan İstanbul Jewelry Show’da özel ürün ve koleksiyonlarını yerli ve yabancı 30 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunuyor. Fuar 24-27 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.