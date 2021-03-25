İnegöl, 698 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

BURSA (DÜNYA) - 2020 yılı Dış Ticaret istatistikleri 2020 yılı verileriyle ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemiye rağmen İnegöl’ün 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomide model olmaya devam ettiğini belirtti. Uğurdağ, “İnegöl olarak 2020 yılında 1 milyar 135 milyon dolar ihracatla 18’inci sıradan 17’nci sıraya, 437 milyon dolar ithalatla 28’inci sıradan 25’inci sıraya yükselirken, 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmi ile 21’inci sırada yer aldık. 698 milyon dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında 10’uncu sırada yer aldık. İnegöl 2020 yılında 807 firma ile 1 milyar 135 milyon dolar ihracat, 53 firma ile 437 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir” dedi.

Mobilya yeniden ihracat birincisi

İnegöl’ün ihracatının bir önce yıla göre 2020’de yüzde 1,16 gerileyerek 1 milyar 135 milyon dolar olduğunu belirten Yavuz Uğurdağ, ithalatın da aynı dönemde yüzde 69 artarak 437 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Geçen yıl ilçenin dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 arttığını vurgulayan Yavuz Uğurdağ, “2020 yılının ihracat birincisi yine mobilya sektörü oldu. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 2 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, İnegöl bu ihracatın yüzde 19’u olan 536 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Mobilya, tekstil ve gıda sektörleri ihracatında düşüş yaşanırken orman ürünleri, otomotiv yan sanayi, kimya, makine-metal ve diğer sektörlerinin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl’ün ihracatında yüzde 47 ile en büyük paya sahip oldu. Otomotiv yan sanayi sektöründe yüzde 247, makine-metal sektöründe yüzde 25, orman ürünlerinde yüzde 7, kimyada yüzde 6 artış yaşanırken toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 1,16 düşüş gösterdi” bilgisini verdi.

Türkiye ihracatının yüzde 0,7’si İnegöl’den

Tekstil sektöründe yüzde 12, gıdada yüzde 8 ve mobilya sektöründe yüzde 7 düşüş gerçekleşti. İthalatta ise tüm sektörler toplamında yüzde 69’luk bir artış yaşandı. İthalatta yüzde 56 ile en büyük paya tekstil sektörü sahip oldu ve yüzde 105’lik artış göstererek tüm zamanların ithalat rekorunu kırdı. Otomotiv yan sanayi sektörünün 2019 yılında ithalatı yokken 2020 yılında 26 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. İthalatta, orman ürünleri sektörü yüzde 25’lik düşüş gösterdi. İnegöl 2020 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 0,7’sini gerçekleştirdi.