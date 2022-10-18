İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Ofisi Bilişim Vadisi’nde açıldı

DÜNYA (BURSA) - Milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koymayı hedefleyen İnegöl Belediyesi’nin gönüllü gençlerden oluşturduğu Baykoca Proje Takımları, Bilişim Vadisi’ne kabul edildi. İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Ofisi düzenlenen törenle Bilişim Vadisi’nde açıldı.

İnegöl’den proje takımlarına destek veren gençlerin de katıldığı açılış töreni, Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyetin Bilişim Vadisinde sergilenen yerli ve milli araçları incelemesi ile başladı. Proje takımlarının hazırladığı Baykoca REGA (Rehber Turizm Modüllü Gezi Aracı), Baykoca FEZAKADI (Yapay Zekâ Destekli Drone İle Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespiti), Baykoca ZİHA (Tarım Uçarçekeri) ve Baykoca Çınar (Turizm 5.0 Karşılama ve Tanıtım Robotu) projeleri sunumları da yapıldı. Proje ekiplerinin gönüllü gençlerden oluştuğuna işaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Biz sadece onlara fırsatlar vermeye çalışıyoruz. İnegöl kabuğuna sığmayan bir şehir. Ticaret ve sanayi noktasında özellikle karma sektörlerle çok iyi bir noktada ve daha iyi olması adına gayret ortaya koyuyoruz” dedi. İnegöl’deki DOSTUM tesislerinde kurulacak Hangar İncubation Center’da ön kuluçka, kuluçka ve start up aşamalarını barındıran bir ekosistem kurmaya hazırlandıklarını açıklayan Taban, fikri olan gençleri bu sistem içinde bir araya getirmek istediklerini aktardı.

Bu yıl İnegöl’de Teknoloji Festivali’nin 3’üncüsünü düzenlediklerini hatırlatan Alper Taban, Baykoca takımlarının 2020 ve 2021 yıllarında Teknofest’te belirli alanlarda birincilik ödülleri elde ettiklerini de dile getirdi.