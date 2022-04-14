İnegöl Belediyesi iklim eylem planında ikinci aşamaya geçti

DÜNYA (BURSA) - İnegöl Belediyesi, Prof. Dr. Sıddık Cindoruk rehberliğinde 27 Ocak 2021 tarihinde “İnegöl İklim Değişikliği ve Eylem Planı” çalışmasını başlatmıştı. 3 aşamadan oluşan projenin ilk aşaması tamamlanırken, bu aşamada şehrin sera gazı emisyon envanteri belirlenerek rapor haline getirildi. Projenin 2’nci aşaması olan “Sera gazlarının azaltım adımlarının oluşturulması” çalışması öncesi, ilk aşamanın sonuçlarıyla ilgili oluşan sera gazlarının sektörel olarak dağılımı, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında hazırlanan rapor ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle yapılan toplantıda paylaşıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde özellikle hava kirliliği, çevre gibi konular çokça konuşuluyor. Bunlarla ilgili sorumluluğu olan kurumlar var. Bunlardan biri de yerel yönetimler olarak belediyemiz. Ülkemizde yerel yönetimler bu konuyla alakalı güzel çalışmalar yapıyor. Biz de şehrimiz adına ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız diye düşündüğümüzde kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız adına İklim Eylem Planı çalışmamızın daha doğru olacağını gördük” dedi.

8 noktaya hava ölçüm istasyonu yerleştirildi

İnegöl’ün bir sanayi kenti olduğuna işaret eden Taban, “Buranın üretim gücü var. Buradan kaynaklı da birtakım faktörlerin şehre zarar verebilme veya şehrin konforunu azaltabilme hususu ortaya çıkıyor. Bunların tamamen ortadan kaldırılması ya da minimum seviyeye indirilmesi mümkün olabilir. 2050 yılına kadar; ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan karbondan arındırılmış ve sağlıklı bir şehirde yaşıyor olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Proje kapsamında şehirdeki sera gazı emisyonu envanterinin oluşturulmasını, gazların sektörel dağılımlarının belirlenmesini, bunlara yönelik azaltım senaryolarının oluşturulmasını planladıklarını vurgulayan Alper Taban, tüm bu etkilerin iklim değişikliğine etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar yürütüldüğüne değindi. Taban, tamamlanan ilk aşama ile ilçede ne kadar sera gazı üretildiğini tespit ettiklerini dile getirdi. Alper Taban şunları söyledi: “Biz bugüne kadar şehrimizde hava kirli dedik, neye göre söylediğimizi bilemedik. Ama bugün artık şehrimizin 8 noktasına yerleştirdiğimiz istasyonlarla hava kalitesi ağını izlemeye aldık. Vatandaşlarımızın da buna anlık erişebilmesini sağladık. Gördük ki burada bir takım doğru bildiğimiz yanlışlar veya hiç bilmediğimiz doğrulara ulaştık.”