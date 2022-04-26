İnegöl Belediyesi, lojistikçileri tek merkezde toplayacak

Esra ÖZARFAT



BURSA - Dış ticaret hacmi 1.7 milyar doları bulan Bursa’nın İnegöl ilçesi, Türkiye genelinde dış ticaret fazlası iller sıralamasında 10’uncu sırada yer alıyor. İlçede mobilyanın ağırlığı hissedilse de İnegöl aynı zamanda bir gıda, tarım ve tekstil üretiminin yoğun yapıldığı bir ilçe. İlçedeki bu ekonomik potansiyel ve hareketlilik lojistik sektörünü de canlı tutuyor. Lojistik sektörünün de diğer sektörler paralelinde büyümesini ve düzensiz yapıdan kurtulmasını hedefleyen İnegöl Belediyesi, ilçeye lojistik merkezi kazandırmak için harekete geçti. İnegöl Belediyesi önderliğinde ve ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle 750 dönüm alanda planlanan merkez ulusal ve uluslararası hizmet verebilecek özelliklere sahip olacak. Merkez sayesinde şehir içinde dağınık ve sağlıksız şartlarda konuşlanmış olan nakliye firmaları, gümrük müşavirleri, ithalat ve ihracat firmaları da tek merkezde toplanmış olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İzmir Ankara İstanbul üçgeni ortasında kalan bir şehiriz. Bu bize hem büyükşehirlere ulaşım noktasında imkan sağlıyor, hem de büyükşehirlerin çevresindeki yolların networküne bağlanmamız noktasında avantaj sağlıyor. Gelecek projeksiyonunda kentimizin kuzeyinden geçecek bir Kuzey Anadolu Otobanı planlanıyor. Bu sayede diğer otoban bağlantılarıyla alakalı bir fırsat elde edilmiş olacak. İnegöl, bir ticaret ve sanayi şehri. Öncelikli olarak azalan sanayi alanlarının yerlerine yeni ilavelerin tespiti hususunda bir dizi çalışma yürütüyoruz. Sanayideki büyüme paralelinde lojistik sektörünün de büyümesini hedefliyoruz. Fikir ve öneri üzerine başlayan süreç biraz daha proje aşamasına geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden teknik destek alarak Lojistik Merkez için bir fizibilite çalışması başlattık. Artısını eksisini konuşup şehrimizin ihtiyacına en uygun şekilde bir lojistik merkezi kazandırmak istiyoruz” dedi.

Kara, hava, deniz ve demiryolu geçişi sağlanacak

Merkezde 2 bin metrekaresi açık, toplam 4 bin 500 metrekare alanda 5 katlı gümrük binası hizmet verecek. Ayrıca 2 bin 500 metrekaresi açık, toplam 5 bin 500 metrekarelik alanda gümrük sahası operasyon binası yer alacak. 31 bin metrekarelik supalan ve ihracat sahası ile 234 araçlık otopark da planlanıyor. Merkezde ayrıca 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip geçici depo, 15 bin metrekare kapalı alan ve 10 bin metrekarelik açık alana sahip antrepo hizmeti verilecek. Kara, hava, deniz ve demiryolu geçişi sağlayan intermodal istasyon sahası ve ofisi toplam 45 bin metrekare alanda yer alacak. Kamyoncular Kooperatifi için inşa edilecek ve içinde kantarın da olacağı tesis 30 bin 500 metrekare açık alana sahip olacak. Cafe, restoran, konaklama ve sosyal donatı alanlarının da olacağı serbest tır parkı ve sosyal tesisi 29 bin metrekarelik açık alanda kurulacak. 4 ayrı alanda toplam yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda bağımsız depolar ve ofisler bulunacak. Yurt içi nakliye firmaları için 88 adet, yurt dışı nakliye firmaları için de 24 adet ofis ve depo imkanı sağlanacak. Tehlikeli madde ve soğukhava deposu da toplam 4 bin metrekare alanda hizmet verecek. Merkezde yer alacak yetkili servisler araçlara tamir bakım hizmeti de verecek.

Çevreci merkez olacak

Planlanan merkezde ayrıca depoların çatılarına GES kurulacak. Kurulacak sistemle yağmur suyunun geri dönüşümü de sağlanacak. 750 dönümlük toplam alanın yüzde 19’unu yeşil alan ile sosyal alanlar oluşturacak. Merkez bünyesinde işletme fakültesine bağlı uluslararası ticaret ve lojistik bölümünden mezun olan öğrenciler dış ticaret ve lojistik firmalarının yanı sıra ilgili kamu kurumlarında istihdam edilebilecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ:

“Fikir açısından destek veriyoruz. İcraat açısından işin içinde yokuz. Uzun soluklu bir iş ve belediyenin uhdesinde devam ediyor. Biz de düzenlenen toplantılara katılarak fikir paylaşımında bulunuyoruz. Şehrimizin ihtiyacı olan bir proje. Sanayi, üretim ve ihracat merkezi olan bir kente gerekli olan bir yatırım.”

Saloni Mobilya Genel Müdürü Ahmet Özbek:

“İnegöl’de eskiden beri Türkiye’nin hemen her yerine sevkiyat vardır. Dolayısıyla lojistik sektörü İnegöl’de doğal kümelenme yoluyla ihtiyaçtan dolayı büyüdü. Ancak düzensiz bir yapı var. Şehrin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren lojistik firmalarının tek noktada toplanması iyi olacak, kent trafiğini de rahatlatacaktır. Sektör, lojistik merkez ile düzenli bir yapıya kavuşabilir.”