İnegöl Belediyesi, nitelikli istihdam için harekete geçti

Esra ÖZARFAT / BURSA

İnegöl Belediyesi, 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına İstihdam Merkezini kurdu. Merkez belediye binasında faaliyet gösteren İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşların umudu oldu. Merkez, kuruluşundan bu yana 400 dolayında vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladı. Şubat ayında da iki firmayla yapılan işbirliği neticesinde 100 kişiye yeni iş imkanı tanındı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. İnegöl’de işsizliğin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle göreve gelmemizin birinci yılında belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmüş olduk. İstihdam Merkezimiz geride kalan iki yılda 400 dolayında vatandaşımıza iş imkanı sağladı” dedi.

Firma ziyaretleriyle ihtiyaçlar tespit ediliyor

İstihdam Merkezi personelinin zaman zaman firma ziyaretleri yaptığını da kaydeden Başkan Taban, bu işbirliklerinin de meyvelerini toplamaya başladıklarını dile getirdi. Taban, “Şubat ayında şehrimizin değerli firmalarından Göliplik ve Murat Ticaret ile toplamda 100 bayan personel istihdamı için görüşmeler yapılıp neticelendirildi. İstihdam Merkezimiz personelinin de katılımıyla başvurular alındı, iş arayan vatandaşlarımıza imkan tanındı. Göliplik firması 50 personel, Murat Ticaret firması da 50 personel istihdam etti. İstihdam Merkezindeki arkadaşlarımız da burada aracı pozisyonunda yerini aldı” diye konuştu.

İNESMEK Butik ile el emeği değerlendi

Sunduğu kişisel ve mesleki eğitimlerle özellikle bayanların yoğun şekilde faydalandığı İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde, el emeği ürünlerin satılarak kazanç elde edilmesine olanak sağlayacak İNESMEK Butik de hizmet vermeye başladı. e-ticaret satışının da yapıldığı İnesmek Butik’te ilk 45 günde 95 ürün satışı yapılarak toplamda 7 bin 145 TL’lik gelir elde edildi. İnesmek Butik Mağazası’nın 625 üyesi bulunuyor. Başkan Alper Taban, “İNESMEK Butik mağazamızı açmamızın başlıca sebebi, bayanların hobi olarak yaptıkları işlerle aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak. Bayanlarımıza istihdam oluşturmak, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını sağlamak. El işlerini ekonomik bir kaynağa dönüştürmek isteyen bayanların emeklerini değerlendirmelerine yön vermeye çalışıyoruz. İNESMEK Butik mağazamıza isteyen tüm bayanlar el emeği olmak şartıyla evlerinde ürettikleri ürünleri getirerek mağazamızda satılmasını sağlayabilir. Ayrıca alınan ürünler e-ticaret sistemimiz üzerinden de satışa sunulacak. Bizler İnegöl Belediyesi olarak bayanlara her alanda yön vermeye ve destek olmaya devem edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Mobilyada kadın istihdamı artacak

İnegöl Belediyesi, mobilyanın başkenti İnegöl’de kadınlara istihdam, mobilya sektörüne de nitelikli eleman sağlayacak Koltuk Döşeme Dikiş Elemanı Kursu’nu da hayata geçirdi. 16 haftalık eğitimi tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerlere İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi aracılığıyla iş imkanı sağlanacak. Kurs, İNESMEK bünyesinde İnegöl Mobilyacılar Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Ayhan Makine firmasının katkılarıyla açıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sektörün ihtiyacından yola çıkarak harekete geçtiklerini belirterek, “Mobilya sanayisinde güçlü bir şehiriz ancak belirli sektör gruplarında işveren alım yapmak istemesine rağmen nitelikli personel bulamıyor. Bu veriler neticesinde, yine Mobilyacılar Odamızın bizlere ilettiği taleplerle bu kursu açmaya karar verdik. 192 saatlik, iş garantili diyebileceğimiz bir kurs başlatmış olduk” diye konuştu.