İnegöl Belediyesi, sıfır atık uygulamalarında örnek oldu

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Belediyesi, 2019 yılında Bursa ilçeleri arasında ilk Sıfır Atık Ofisi’ni kurarak bu alanda özellikle son 3 yılda önemli çalışmalara imza attı. Şehrin temizlik yönteminin değiştirilmesinden yapılan farkındalık çalışmalarına, temizlik hizmetlerinin belediye bünyesine dahil edilmesinden çeşitli kampanyalara pek çok farklı uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi’nin çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde İl ve İlçe Belediyelerine yönelik düzenlenen Sıfır Atık Uygulama Seminerinde, İnegöl Belediyesi’nin uygulamaları “En İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterildi.

Aylık 450 ton ambalaj atığı toplanıyor

2019 yılı Mart ayında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde Sıfır Atık Ofisi kurulduğunu ifade eden İnegöl Belediyesi Çevre Mühendisi Yasin Akbaba, “Ofislerde geri dönüşüm toplama alanları oluşturuldu, personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Şehirde çöp toplama yöntemi de değiştirildi. Poşetle yapılan çöp toplama yerine bireysel konteyner sistemine geçildi. Konteynerlerle birlikte şehirde her haneye iç mekan ambalaj atığı toplama kutuları dağıtıldı. Yaklaşık 86 bin 587 geri dönüşüm kutusunu hanelere dağıttık. Pandemi sürecinde de sokağa inerek 15 bin 450 haneye birebir sıfır atıkla ilgili bilgi verdik. Bunun sonucunda atık miktarlarında ciddi artış yaşandı. Yüzde 80 civarında artış yaşandı. Geri dönüşüm toplama operasyonunu da aynı zamanda kendi bünyemize dahil ederek kendi personel ve araçlarımızla bu işi sürdürmeye başladık. Firmalarda ister istemez aksaklıklar olabiliyordu. Şu an aylık 450 ton ambalaj atığı topluyoruz” dedi.

İklim değişikliği eylem planı için harekete geçildi

İnegöl’ün bir sanayi kenti olması nedeniyle tehlikesiz atıklarla ilgili de sorunlar yaşandığına işaret eden Akbaba, bu çerçevede kumaş, sünger, kırpıntı gibi atıkları toplamak için bir merkez oluşturduklarını söyledi. Buralarda toplanan atıkların lisanslı yakma tesislerinde bertaraf edilmesini sağladıklarını ifade eden Yasin Akbaba, “Yine 1’inci sınıf atık getirme merkezimizi de açtık. Atık ilaçlarla ilgili de şehrimizde bulunan 5 eczaneye atık ilaç toplama ekipmanları yerleştirildi. Atık yağlarla ilgili de vatandaşı yönlendirici ödüllü kampanyalarımız var. Atık yağlara karşılık vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Bununla birlikte katılım yüzde 50 oranında arttı. Kullanılmış giysilerle ilgili de şehir genelinde 100 noktada kıyafet kumbaraları oluşturduk. Eskiden çöp kenarlarına bırakılan kullanılmış kıyafetler artık bu kumbaralarda kullanılıyor” diye konuştu. Akbaba ayrıca iklim değişikliği eylem planı hazırlıkları kapsamında şehrin 8 ayrı noktasında hava kalitesi ölçümüyle ilgili cihazlar yerleştirildiğini kaydederek, yapılan takip ve çıkan sonuçlara göre bu konuda yol haritası oluşturacaklarını anlattı.