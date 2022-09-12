İnegöl Belediyesi tarım arazilerini kiraya verecek
İnegöl Belediyesi 137 adet tarım arazisin kiraya verecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İnegöl Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 137 adet tarım arazisi, Belediye Encümeni'nce 27 Eylül 2022 Salı günü saat 11.00’de Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenecek ihale ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.
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