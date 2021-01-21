İnegöl Belediyesi, tarımda katma değer için tesis kuracak

Esra ÖZARFAT



BURSA - Tarımın stratejik öneminin pandemi döneminde daha da öne çıktığına işaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 300 bin dekarlık verimli arazinin 60 bin dekarında yıllık 220 bin ton meyve yetiştirildiğini söyledi. Verimli toprağı en ideal ve en doğru ürünle çalıştırmak için harekete geçtiklerini belirten Alper Taban, belediye bünyesindeki kırsal kalkınma birimiyle çiftçilere hayvancılık, tarımda modern yöntemler ve katma değerli ürünlerle ilgili eğitimler verdiklerini aktardı. 154 bölge çiftçisiyle bir araya gelerek 2019 yılında İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi’ni kurduklarını hatırlatan Alper Taban, geçen yıl eylül ayında da 4 bin ton kapasiteye sahip soğuk hava deposunu devreye aldıklarını anlattı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 3,5 milyon TL hibe desteği sağladığı toplam 7 milyon TL değerindeki soğuk hava deposu ile çiftçilerin herhangi bir aracı olmadan ürünlerini değerinde pazarlayabildiğine işaret eden Taban, “Elma, armut, ayva gibi ürünlerin halka arzı çoğunlukla kış mevsiminde oluyor. Tüm ürünlerin çıktığı gibi bir anda tüketilmesinin mümkünatı yok. Bunların belli oda sıcaklığında saklanması gerekiyor. Bu da çiftçinin tek başına yapabileceği bir olay değil. Üreticinin bir aracı olmadan bire bir kendisinin kazanmasına yardımcı oluyoruz. Belediye eliyle hayata geçirilen model bir proje oldu" dedi. Taban, ürünleri doğrudan pazara sunabilmek için kooperatif adına Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’nde dükkan kiraladıklarını, İstanbul’da da girişimde bulunacaklarını aktardı.

“Tarımda geleneksel yöntemleri kıracağız”

Tarımda geleneksel yöntemleri kırmaya çalıştıklarını ifade eden Taban, katma değerli ürün olarak ilçede yetiştirilen yaban mersininin kilosunun geçen yıl 60 liradan alıcı bulduğunu dile getirdi. Tarım Kredi Kooperatifi ile kurutma ve paketleme tesisi yatırımı için de görüşmeler yürüttüklerini açıklayan Taban, böylelikle ürünlerin hasat mevsimi dışında da katma değerli olarak pazarla buluşmasını sağlayacaklarını ifade etti. İnegöl Alası patentiyle ilçede önemli oranda ayçekirdeği yetiştirildiğini de belirten Taban, ayrıca ilçenin fidan ve çöğür üretiminde de öne çıktığını, çöğürde Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşıladıklarını bildirdi. İlçede bir doku laboratuvarı kurulması için de planlamalar yapıldığını kaydeden Alper Taban, ayrıca çiftçiler için ziraai ilaç atıkları toplama ve su dağıtım merkezleri de açtıklarını söyledi.

"Kaynak yaratmak için geri dönüşüme başladık"

İnegöl Belediyesi’nin 212 milyon lira olan 2021 bütçesinin yüzde 50’sinin yatırıma dönüşeceğini vurgulayan Alper Taban, geri dönüşüm konusunda da ilçede önemli atılımlar yaptıklarını ifade etti. Taban, “Kaynak yaratmak amacıyla geri dönüşüme başladık. Bu sayede aylık ortalama 1 milyon lira kaynak sağlayabiliyoruz. Bertaraf eden şirketlerle, toplayıcılarla görüşmeler yaptık. Tehlikesiz geri dönüşümleri toplayacağız. İlk etapta bertaraf firmalarına vereceğiz. Hedefimiz 110 bin konuta geri dönüşüm kutuları bırakmak. Pilot olarak iki mahallede başladık. Kaynağında ayrıştırma konusunda yüzde 150 üzerinde başarı sağladık. İleri seviye geri dönüşüm anlayışına geçersek ayrıştırma ve beraberinde işleme fonksiyonlarıyla daha değerli bir hale gelecek. Tesisleşmeyle ilgili de araştırmalar yapıyoruz” diye konuştu.