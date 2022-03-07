İnegöl Belediyesi, VİM ile sahaya indi

DÜNYA (BURSA) – Dijital dönüşüm çalışmalarına hız veren ve vatandaşa sunulan hizmetleri mobil hale getiren İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği VİM ile vatandaşların taleplerini yerinde tespit ediyor. Geçen yıl hayata geçirilen VİM aracı hem merkezde hem kırsalda İnegöl’ün tüm cadde ve sokaklarında vatandaşlarla buluşmaya başladı. Belediyenin pek çok hizmetini içerisinde barındıran VİM Aracı’nda Bilgi Edinme alanı, sorunların doğrudan sisteme işlenmesi, İstihdam Merkezi ile Çözüm Merkezi hizmetlerine mobil ulaşım imkanı, Mobil Belediyecilik hizmetlerinin tamamı yapılabilmesi ve Mobil Tahsilat alanı yer alıyor. Vatandaşlar, kurumla ilgili ödemeleri de VİM aracında yapabiliyor.

İnegöl Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk olarak Hizmet Masası’nı “Çözüm Merkezi” olarak yenileyerek 7/24 vatandaşa hizmet sunan bir merkez haline dönüştürmüştü. Bugün vatandaşlar 153 Çözüm Merkezini arayarak en fazla 5 saniye içerisinde İnegöl Belediyesi ile iletişim kurabiliyorlar. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden sunduğu hizmetleri de her geçen gün arttıran ve online hizmet ağını genişleten İnegöl Belediyesi, şu an e-devlet üzerinden 49 farklı işlem yapıyor ve bu alanda da Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor.