İnegöl Belediyesi’nden yatırım rekoru

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Belediyesi, 2021 yılı ilk yarısında hayata geçirdiği yatırımlarla toplam giderleri içerisinde yatırım oranı olarak rekor seviyede bir sonuca ulaşarak Türkiye’de 1’inci oldu. Nüfusu 250 bin ve üzeri İl, İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri’nin 2021 yılı Ocak-Haziran ayları arası Mali Durum ve Beklentiler Raporunu açıklayan belediyeler arasında, 6 aylık dönemde gerçekleşen toplam giderleri içerisindeki sermaye (yatırım) harcama oranı yüzde 57,28 olarak en yüksek gerçekleşen belediye İnegöl Belediyesi oldu. Bu alanda 2’nci sırada Gaziantep Şehitkamil Belediyesi yüzde 42,49 ile yer alırken, İnegöl Belediyesi ile en yakın kurum arasında dahi yüzde 15 oranında fark oluştu.

İnegöl’ün ekonomisiyle, tarımıyla, turizm değerleriyle ve müteşebbis insanıyla en iyi hizmeti hak ettiğine vurgu yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler de şehrimize ve aziz milletimize layık bir yönetim ortaya koymak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin geleceğini planlama adına özellikle son dönemde Akıllı Belediyecilik kavramı üzerine yoğunlaştık. Bu olgu, bizlere pek çok alanda kolaylıklar sağladığı gibi maddi anlamda da kârlı değişimleri beraberinde getirdi. Bizler de vatandaşlarımızın vergilerinden oluşan bu gelirleri yeniden halkımızın hizmetinde kullanmak adına doğru planlamalarla bugün gurur duyduğumuz bu neticeye eriştik. Çalışanlarımızın özverili tutumu, meclis üyelerimizin destekleri, daire müdürlerimizin üretkenliği, vatandaşlarımızın katılımcı yönetime sunduğu katkılar ile bugün Türkiye’nin bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediyesi olmayı başardık. Bu bir şehrin topyekun başarısıdır” dedi.