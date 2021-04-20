İnegöl, ekonomik büyüme için katma değere odaklandı

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnegöl ekonomisinin bel kemiğini mobilya sektörü oluştursa da bünyesinde üç organize sanayi bölgesini barındıran İnegöl’ün büyük ihracatçı firmaları arasında Küçükçalık, Özdilek, Göl İplik gibi tekstil firmaları da yer alıyor. Ayrıca otomotiv yan sanayi, kimya ve gıda sanayi de ihracat rakamlarında önemli bir büyüklüğe sahip. Aynı zamanda verimli tarım toprakları ve ürünleriyle Türkiye’nin önemli bir üretim üssü olan İnegöl, turizm değerleriyle de öne çıkıyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin tüm bu özellikleriyle örnek bir kent profili çizdiğine değinerek, yerel yönetim olarak mobilya başta olmak üzere ilçenin diğer tüm değerleriyle tanıtılması, geliştirilmesi noktasında sanayicilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. İnegöl’ün 1 milyar 572 milyon dolarlık dış ticaret hacmi, 698 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile örnek bir ekonomi modeli ortaya koyduğuna işaret eden Taban, ilçenin 2020 yılında iller sıralamasında 10’uncu sırada yer aldığını hatırlattı.

İlçe pandemide 698 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Alper Taban, “Birçok bölgeye rol model olan şehrimiz bu süreçte de çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüterek ortaya koyduğu performans ile yine adından söz ettiren bir ilçe oldu. İnegöl’ümüz 2020 yılında 807 firma ile 1 milyar 135 milyon dolar ihracat, 53 firma ile 437 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmine erişti. İnegöl’ümüz 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek bu noktada yine örnek teşkil etmeye devam etti” dedi. Taban, “Yaşanan sıkıntılı sürece rağmen yüzde 1,16 gerileme yaşandı. 2020 verileriyle birlikte ekonomi sıralamalarındaki yerimiz de değişti. İnegöl olarak 2020 yılında ihracatta 17’nci, dış ticaret hacmi ile 21’nci sırada yer aldık. Dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin iller sıralamasında ise 10’uncu sırada yer aldık” diye konuştu.

Tarımdaki potansiyeli katma değere dönüştürecek

Aynı zamanda bir tarım kenti olan İnegöl’de 300 bin dekarlık arazinin 60 bin dekarında yıllık 220 bin ton meyve yetiştiriliyor. Alper Taban, önemli bir tarım kenti olan ilçenin bu potansiyelini katma değere dönüştürmek için de çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Taban şu bilgileri verdi: “Üreten Çiftçiler Kooperatifimizle çiftçilerimizi tek çatı altında toplamayı başardık. Kooperatifimizin ilk tesisi de soğuk hava deposu olarak faaliyete geçti. Yeni tesisler ile gelişerek tarımda da mobilyada yakaladığımız başarının bir benzerini elde edip ekonomiye bu alanda da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Verimli toprağı en ideal ve en doğru ürünle çalıştırmak için harekete geçtik. Çiftçilerimize hayvancılık, tarımda modern yöntemler ve katma değerli ürünlerle ilgili eğitimler veriyoruz. Ürünlerin hasat mevsimi dışında da katma değerli olarak pazara sunulmasını hedefliyoruz.”

İnegöl’ün turizm değerlerinden olan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nin (DOSTUM) de farklı bir boyuta taşınması planlanıyor. Hazırlanan master plan ile DOSTUM’un bölgenin yeni çekim merkezi olacağını belirten Alper Taban, inşa edilecek bungalov evlerle DOSTUM’un spor merkezi olmasının yanı sıra konaklama imkanlarıyla da turizme kazandırılacağını ifade etti.

İstihdama yönelik projeler geliştiriliyor

İnegöl Belediyesi, mobilyanın başkenti İnegöl’de kadınlara istihdam, mobilya sektörüne de nitelikli eleman sağlayacak Koltuk Döşeme Dikiş Elemanı Kursu’nu da hayata geçirdi. 16 haftalık eğitimi tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerlere İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi aracılığıyla iş imkanı sağlanacak. Kurs, İNESMEK bünyesinde İnegöl Mobilyacılar Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Ayhan Makine firmasının katkılarıyla açıldı.