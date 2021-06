İnegöl, ‘En Çevreci Şehir’ hedefiyle projelere hız verdi

Takip Et

Esra ÖZARFAT

BURSA - Şehirde bir temizlik kültür oluşturma adına yoğun bir mesai harcandığını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana aslolanın temizlemek değil kirletmemek olduğunu vurguluyoruz. Epey mesafe kat ettik. Hedefimiz ‘En Temiz Şehir’ unvanını elde etmek. Tabi unvan sadece bir hedef, amaç gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha temiz bir İnegöl hediye edebilmek” dedi.

İlçede bu alanda yapılan çalışmaları paylaşan Taban, çevre ve temizlik konusuna ayrı bir parantez açarak, üzerine hassasiyetle eğilerek bir dizi çalışmalar yaptıklarını, gerek temizlik ve geri dönüşüm, gerek farkındalık çalışmaları, gerekse de yenilenebilir enerji atılımlarıyla ciddi bir geri dönüşüm sağladıklarını söyledi.

Temizlik hizmetleri ve geri dönüşüm atıklarının toplanması hizmetlerini doğrudan belediye bünyesine alarak temizlik ve çevre konusunda tüm kontrolü tek elde topladıklarını vurgulayan Alper Taban, “Yaptığımız araç ve personel alımlarıyla kadromuzu güçlendirip bu sayede temizlik hizmetlerinin aksatmadan ve sorunsuz şekilde sürdürülmesini sağladık. Bu kapsamda 3 sıkıştırmalı kamyon, 3 kamyonet ve 4 kasalı motosiklet olmak üzere 10 yeni araç ve 26 personel alımı yapıldı. İkinci aşamada Akıllı Rota Optimizasyonuyla hem araçlarımızı daha efektif ve verimli kullanır hale geldik hem de zamandan ve yakıttan tasarruf sağladık. Aynı zamanda bu uygulamayla şehir içinde dolaşan araç sayımızı azaltarak araçların neden olduğu egzoz gazı salınımının düşmesini sağladık” dedi.

Sanayi atıklarına çevreci dönüşüm

Aynı zamanda bir sanayi kenti olan İnegöl’de tehlikeli katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi konusunda ciddi sorunlar yaşandığını hatırlatan Taban, bunu da Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sanayi bölgesinde oluşturulan Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile çözüme ulaştırdıklarını, tehlikeli katı atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesini sağladıklarını aktardı.

Aynı şekilde atık yağlarla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Alper Taban, “1 litre yağ için dahi olsa vatandaşımızın evine kadar gidip o yağları alıyoruz. Üzerine bir de hediyeler veriyoruz ki vatandaşlarımız daha istekli şekilde bunu yapsın, bu doğru davranış yayılarak her haneye ulaşsın. Devamında bireysel çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdik. Şehrimizin tamamında her bina için bireysel konteyner alımları yapıyoruz. Bireysel konteynerlerle birlikte her haneye bir geri dönüşüm kutusu dağıtıyoruz. Bu da geri dönüşüm atıklarının doğrudan kaynağında ayrıştırılmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça duyarlı. Yeter ki imkanı sağlayın, insanımız gereken desteği veriyor” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji hamlesi

İnegöl Belediyesi’nin son dönemde uygulamaya başladığı yenilenebilir enerji hamleleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Taban, şunları söyledi, “İlk olarak Akhisar Mahallemizde Naim Süleymanoğlu Parkımızda uyguladık. Parkımızın üst kısmını güneş enerji panelleriyle donattık. Gündüz bu paneller sayesinde şebekeye enerji aktarımı yapıp gece de bu enerjiyi kullanacağız. Böylece parkımız kendi elektriğini üretir halde olacak. Yenilenebilir enerji hamlemizi şuan yapımı devam eden yeni hayvan pazarımızda da kullanacağız. Bunun örneklerini de çoğaltarak çevre dostu projelerimizi şehrimizin dört bir yanında hayata geçireceğiz.”