İnegöl, festivale hazırlanıyor

DÜNYA (BURSA) - Her yıl daha da üzerine katarak yeniliklerle İnegöl halkına kültür sanat coşkusu yaşatan İnegöl Belediyesi, bu yıl daha geniş kapsamlı organizasyon ile İnegöllülere hareketli bir yaz ayı yaşatacak. 16-31 Temmuz tarihi arasında gerçekleştirilecek olan 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Tarihi Ortaköy Kervansarayında düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile paylaştı.

Basın toplantısına Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu, İnegöl’de kültürlerini yaşatan derneklerin başkan ve yöneticileri katılım sağladı.

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları söyledi, “Bugün sizlere Ortaköy de bulunan Karaca Hisar Kervansarayındayız. Tarihi bir mekândayız. Ecdadımızın bize bıraktığı güzel bir eser burası. Burada 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizle alakalı açıklama için bir aradayız. Festivallerde bir ve beraber olmak, beraberinde diğer kültürleri tanımak yerel kültürlerinin kaynaşmasını sağlamak gibi kazançlar elde ediliyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte festivalimiz kaldığı yerden devam ediyor. 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz 16-31 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllardan farkı festivalimiz 2 hafta sürecek.” Yarışma ve çadır etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Başkan Alper Taban, “Festivalde neler olacak; 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması, sürpriz yarışmalar, gastronomi ve tarım günleri, konserler olacak. Çadır etkinliklerimiz olacak. Burada kültür derneklerimizin çadırları bulunulacak. Onlarda geçmişte olduğu gibi kültürlerini tanıtma imkânını bulacaklar. Çadırlarında da etkinlikler gerçekleştirecekler. Yine İNESMEK el sanatları sergimiz, kadim sanat atölyemiz, kitap stantlarımız, kitap satış stantlarımız, tarım ve gastronomi stantlarımız olmak üzere 20 ayrı çadır burada olacak” dedi.

16 Temmuz’da kortej ile başlayacak

8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması’na 10 ülkenin davet edildiğini belirten Başkan Alper Taban, ayrıca kardeş şehirlerin de delegasyonları ve yöneticilerinin ağırlanacağını kaydetti. 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ne yürüyüş ile başlanacağını söyleyen Başkan Taban, “Başlangıç yürüyüşü 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30 İnegöl AVM önünden başlayıp Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde son bulacak. Yerel dernek çadırları ve İnesmek sergi çadırı açılışları gerçekleştirilecek. Saat 21:00 de ise amfi tiyatroda yapılacak olan festivalin gala gecesinde yabancı ülke ekipleri, 17-18 Temmuz tarihlerinde ise yerli ve yabancı ekiplerimiz birlikte sahne alacak. Yabancı ekipler aynı zamanda yarışma değerlendirmesi için koreografilerini sergileyecekler. 19 Temmuz tarihinde ise gündüz saat 12:00 itibariyle yabancı halk dansları ekipleri sırasıyla heykel önü, çarşı içi ve İnegöl AVM de sokak performansları gösterecekler. Akşamında ise amfi tiyatroda 9 yerel dernek ekibimizin sahne alacağı yerel dernekler halk dansları gecemiz olacak. 20 Temmuz tarihinde ise yabancı ekiplerin halk dansları gösterileri ve 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması Ödül Töreni gerçekleşecek” bilgisini verdi.

Kültür Sanat Festivali’nde Rumeli Semih, Rıdvan Sayın ve Hale Yamaner, Elif Buse Doğan, Samida, Tuğçe Kandemir, Gripin, İlyas Yalçıntaş konserleri de yapılacak.