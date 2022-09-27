İnegöl; sanayi, tarım ve turizmle büyüyecek

Esra Özarfat

BURSA - İnegöl’ün mobilya başta olmak üzere pek çok farklı sektörde değer ürettiğine işaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin sanayinin yanı sıra tarım ve turizm değerleriyle de büyüdüğüne işaret etti. Bu büyümenin rakamlara da yansıdığına dikkat çeken Taban, İnegöl’ün gelecek vizyonunu DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. “Biz bereketli topraklarımızın bizlere sunduğu nimetleri de, müteşebbis ruha sahip insanımızın girişimciliğini de eşit oranda koruyarak her iki alanda da güçlü şekilde yol alıyoruz” diyen Taban, “Ekonomide ne yaşanırsa yaşansın, İnegöl üretmeye ve kazanmaya, aynı zamanda ihracatıyla ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. İnegöl’ümüz 2021 yılında; bin 230 firma ile 1 milyar 389 milyon dolar ihracat,

46 firma ile 381 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. 2021 yılı toplam dış ticaret hacmi 1 milyar 771 milyon dolar olan bir şehirden bahsediyoruz. İnegöl, 1 milyar 7 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini de sürdürdü” dedi.

MODEF EXPO için geri sayım başladı

İlçede mobilya sektörünün önemine işaret eden Alper Taban, sektörün bin 95 firma ile 664 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldığını, ilçenin toplam ihracatının da yüzde 48’ini oluşturduğunu söyledi. Taban, 275 milyon dolar ihracatı olan tekstil sektörünün ardından yine 188 milyon dolarlık ihracatla orman ürünlerinin geldiğini vurguladı. Alper Taban, “Şehrin ağaç ile olan ilişkisini yakaladık. Bu şehir 1500’lü yıllarda orman emvalini keresteye döndürerek Osmanlı Donanması için üretilen gemilerine göndermiş. Kadırgalara kürek imalatı bu kentte yapılmış. Bugün de bu yapı evrilerek modern mobilyalar haline dönüştü. Burada mobilya markamızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her ne kadar teknoloji kullanılsa da aslında emek dostu bir sektör. Spesifik, özel ve farklı ürünlerin de üretilmesi için bu kentte fırsatlar çok fazla. Bu noktada genç girişimcilerimizi de desteklemek istiyoruz” diye konuştu.

İlçenin mobilya sanayisinin Türkiye mobilya sektörü ihracatının yüzde 18,46’sını yaptığına değinen Taban, ilçenin bu alandaki ihracat hacmini artırmak için her yıl düzenlenen MODEF EXPO fuarının da öneminin altını çizdi. Bu yıl da 3-8 Ekim tarihleri arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı’ndaki 28 bin 500 metrekarelik fuar alanında düzenlenecek olan 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF EXPO’da yurt dışından çok sayıda alıcıyı ağırlayacaklarını bildirdi. Taban, ilçenin ekonomisine ivme katan, mevcut hareketliliği artıran MODEF fuarlarının yılda iki kez düzenlendiğini belirterek, “Yurt dışı ağırlıklı ziyaretçileri ağırlayacak fuarda 160 firmamız yeni ürünlerini, modellerini tanıtacak. Sektörle ilgili tüm kişi, kurum ve firmalarımızı davet ediyorum” dedi.

Sanayiye ara eleman yetiştiriliyor

Sanayinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kalifiye eleman sorununa çözüm üretmek adına mesleki eğitim kursları, koltuk dikiş ve döşeme eğitimleri verdiklerini de aktaran Alper Taban, “MEB onaylı sertifikalarla adeta sanayimize ara eleman yetiştiriyoruz. Yine doğru işe doğru kişinin yönlendirilmesi adına İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada iş arayan vatandaşlarımız ile personel arayan firmalarımızı buluşturuyoruz. İstihdam Fuarları düzenliyoruz. Şehrimizin ekonomisine katkı sunacak pek çok çalışmayla üreten şehir İnegöl’ün girişimci insanının yanında yer alıyoruz. İstihdam Merkezimize kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar 2 bin 368 kişi başvuru yaptı. Bin 150’si İnegöl’deki firmalarda bizlerin aracılığı ile işe başladı” bilgisini verdi.

İnegöl’ün:

OSB sayısı: 3

2021 ihracatı: 1.3 milyar dolar

2021 dış ticaret hacmi: 1.7 milyar dolar

2021 dış ticaret fazlası: 1 milyar dolar

2021 ihracatının yüzde 48’i mobilya

Mobilya sektörünün ihracat artışı: %24

Türkiye iller sıralamasında ihracatta 18’inci

İller sıralamasında dış ticaret fazlasında 10’uncu sırada