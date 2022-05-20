İnegöl, ‘Sıfır Atık Projesi’nde hedef büyüttü

DÜNYA (BURSA) - İnegöl Belediyesi, temizlik ve geri dönüşüm konularında attığı adımlarla radikal bir değişim başlattı. Yapılan planlama doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen İnegöl Belediyesi, yeni sistem ile geri dönüşüm atıklarının toplanması konusunda yüzde 100 artış hedeflerken, kısa sürede göle görülür bir başarı elde edildi. 90 bin 616 haneye geri dönüşüm kutusu dağıtılarak çıkılan yolda, İnegöl Belediyesi bünyesinde kurulan ekipler ile yapılan geri dönüşüm toplama çalışması neticesinde 2020 yılında 3 bin 600 ton olan geri dönüşüm atığı toplama miktarı, 2021 yılında 5 bin 533 tona yükseldi. 2022 yılı ilk 3 ayında ise bin 223 ton geri dönüşüm atığı toplandığı açıklandı.

Atıklar kaynağında ayrıştırılıyor

Sıfır Atık Projesine ilk günden bu yana ciddi bir eğilim göstererek bu alanda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle işe evsel atıkları düzene sokarak başladık. Evsel atıkların belediye bünyesinde toplanması uygulamasının başarıyla hayata geçirilmesinin ardından, geri dönüşüm atıklarını da kendi bünyemizde toplanması konusunda hızlıca çalışmalara başladık. Geri dönüşüm atıklarının toplanması için istihdam edilen yeni personeller ve toplama sisteminde kullanılacak yeni araç alımlarıyla birlikte, geri dönüşüm atıklarının toplanmasına start verildi. Bu yeni uygulama ile birlikte israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması, oluşan atığın azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması hedeflendi” dedi.

Aylık miktar 300 tondan 500 tona yükseldi

Kaynağında ayrıştırma işlemi için sistemin daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir olması adına tüm merkez mahallelerde 90 bin 616 haneye geri dönüşüm iç mekân kutusu ve 21 bin 474 adet Bireysel Çöp Konteyneri dağıtıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Yapılan bu hamleyle birlikte geri dönüşüm toplama oranında yüzde 100’lere varan artış hedefledik. Tüm bu çalışmalar ile birlikte aylık ortalama 300 ton olan geri dönüşüm atıklarının toplanma miktarı bugün 500 ton seviyelerine geldi. İnegöl’ümüzün tüm mahallelerinde bilinçlendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Daha temiz bir İnegöl için vatandaşlarımızın desteğini beklediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evlerimizde geri dönüşümlerin doğru bir şekilde ayrıştırılması çöp miktarımızın azalmasına, atık toplama noktasında tasarrufa ve geri kazanılacak malzemelerin artışı ile birlikte sistemimize ciddi faydaları olacaktır. Her şeyden önce düzen temizlik, bilinç aşılamayı düşündüğümüz çocuklarımıza her yönüyle sağlıklı bir İnegöl bırakmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, belirleyici unsurlar olacaktır” diye konuştu.

2021’de 5.533 ton atık toplandı

Başkan Taban, yeni sistemle birlikte geri dönüşüm toplama oranlarındaki artışa da değinerek “Aylık ortalama 300 ton olan geri dönüşüm toplama miktarı 500 tona yükselirken, yıllık oranda baktığımızda; 2020 yılı için 3 bin 00 ton olan geri dönüşüm toplama miktarı 2021 yılında 5 bin 533 tona yükseldi. 2022 yılı ilk 3 ayında ise bin 223 ton geri dönüşüm atığı toplandı” açıklamalarında bulundu.