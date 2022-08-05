İnegöl, yeni meydanına kavuşuyor

Esra Özarfat

BURSA - Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl’ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeyi daha halkın beğenisine sundu. Aynı zamanda şehrin merkezinde yapımı süren Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayacak olan Merkez Park projesi için bugün tanıtım toplantısı düzenlendi. İnegöl ve Bursa basınının yer aldığı tanıtım toplantısında, projenin görselleri paylaşılarak ilçe halkının da görüş ve önerilerini belirtmesi ile nihai projenin belirleneceği açıklandı. Yıkımı yapılan Hükümet Konağı, kısa bir süre içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin yer aldığı üçlü adanın tek parça halinde projelendirilerek 11 dönüm arazi üzerinde hazırlanan Merkez Park Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek. Bodrum katında 130 araçlık kapalı otopark, 70 araçlık açık otopark, 2 adet etkinlik alanı, kafeterya, dinlenme ve rekreasyon alanları ile süslenecek Merkez Park, aynı zamanda alandaki toplam 86 adet ağaca 114 ağacın daha ilave edilmesiyle 200 ağacın yer aldığı yeşil bir ada hüviyetine kavuşacak. Şehir merkezine nefes aldıracak proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak.

Vatandaşların fikirleriyle şekilleniyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle bu projenin taslak olduğunu ve son şeklinin vatandaşlar ile şehrin kanaat önderlerinden gelecek önerilerle belirleneceğini vurgulayarak, projenin Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayıcı bir proje olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, “Projelendirilen alan 3 noktadan oluşuyor. Toplamda 11 dönümlük bir arazide yapılacak. Bu araziyi geçirgen bir yapıya taşımak istedik. Çevre duvarı olmayan, tüm akslardan vatandaşlarımızın gelebildiği bir tasarım oluşturuldu. Daha fazla ağaç yapısı ile yeşil bir meydan oluşturmak istiyoruz. Ağaç dikerek burayı yeşillendireceğiz. Projedeki alanlar kent mobilyaları ile donatılacak şekilde düzenlenecek. Yine meydanda iki tane etkinlik alanlarımız var. İçerisinde pergolelerin olduğu, doğal oturum alanları ve kent mobilyalarının yer aldığı, mimarımızın estetik anlamda dokunuşlarının yer aldığı bir projeye dönüşmüş oldu” dedi.

Bölge nefes alacak

İnegöl’ün 2035 trafik ve ulaşım planında araç sayısının 163 bin, nüfusun ise 500 bin olarak öngörüldüğünü hatırlatan Taban, bugün ilçede 70 bin araç bulunduğunu, proje kapsamında park sorununu çözme yönünde adımlar atılacağını duyurdu. “Bugün şehirler meydanlarıyla anılıyor” diyen Alper Taban şöyle konuştu: “Biz de şehrimizde meydan olgusunu güçlendirmek adına burada üçlü bir sacayağı oluşturuyoruz. Dolayısıyla burası biraz daha vatandaşlarımızın buluştuğu, toplandığı bir lokasyon haline dönüşecek. Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemizde iki hizmet binamızın yanında meclis salonumuz var, bu salonu tüm vatandaşlarımız ve STK’larımız etkinlik veya programlarında kullanabilecek. Hemen yanında sanat galeri alanımız var. Burada sergiler, sunumlar, etkinlikler yapılacak. Yine kafeterya var. Restoran var. Bu restoranda Gasto İnegöl lezzetleri yer alacak. Beraberinde daha önce çok dile getirmediğimiz D bloğumuzu gençlerimize ayırdık. Burayı tamamen gençlerimizin kullanacağı bir yapı olarak tasarlayacağız. Alt kısmı otopark, yeşil alanları ve meydanıyla aslında tüm vatandaşlarımıza hitap edecek bir yaşam alanı oluşturuluyor” diye konuştu.