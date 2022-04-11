İnegöl’de 570 ton yağlık ayçiçeği üretilecek

BURSA (DÜNYA)

Son dönemlerde yağ konusunda yaşanan kriz sonrası gelecek adına önlem almak adına girişimlerde bulunan İnegöl Belediyesi, şehirde ayçiçeği üretiminin az veya hiç olmayan kırsal mahallelerini tespit etti. Bu bölgelerde üretimi teşvik ederek arttırmak adına 10 kırsal mahallede 132 çiftçinin faydalanacağı yağlık ayçiçeği tohumu desteği gerçekleştirdi. Toplamda bin 900 dekar alanda ayçiçeği üretimi sağlayacak tohum desteği ile birlikte İnegöl’de bu yıl 570 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılması hedefleniyor. Fırsatçılık ve stokçuluk yapmak isteyenler nedeniyle fiyatların yükseldiğine işaret etti. Taban, “Biz de şehrimizdeki ekilişlerin artabilmesi adına destek verme kararı aldık. Nihayet itibariyle bin 900 dekarlık alanda bakım ve beslenme şartları yerinde yapıldığı takdirde 570 ton Yağlık Ayçiçeği üretimi yapmış olmakla birlikte, yaklaşık 180 ton yağlık ayçiçeği üretimine de katkıda bulunmuş olacağız” dedi.



Yağlık ayçiçeği tohumları teslim törenine Başkanı Taban’ın yanı sıra İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak, meclis üyeleri ve tarım komisyonu üyeleri ile muhtarlar katıldı.