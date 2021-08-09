İnegöl’de gençler bilimle “Geleceğe Sobe” diyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA – Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival ile ilgili bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın “Yerli ve Milli Teknoloji” hamlesine olan ilgisini ve şehrimizin teknoloji kapasitesini artırmak amacı ile “Geleceğe Sobe” diyerek 2. Teknoloji Festivalimizi gerçekleştiriyor olmanın heyecanını paylaşıyoruz. Bu, genç kardeşlerimize verdiğimiz değeri ve onlarla yapabileceğimiz nice işler olduğuna dair bir gösterge olarak kabul edilsin. Bugün ve gelecekte onlardan her an istifade etmeye devam edeceğiz. Daha donanımlı, daha nitelikli, daha vasıflı genç kardeşlerimizin bu tür projelerde ve etkinliklerde görev almasını arzu ediyorum. 20, 21, 22 ve 23 Ağustos tarihleri arasında 4 gün sürecek şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl festivalimiz Nikah Salonu önündeki alanda planlandı ve Belediye Spor Salonumuzu da kullanarak açık ve kapalı alan alternatifleri oluşturduk. Festival kapsamında teknolojik yarışmalar, konserler, kariyer söyleşileri, teknolojik çalışmaların bulunacağı stantlar yer alacak” dedi.

13 kategoride yarışmalar yapılacak

Festival kapsamında Drone, Robot, Model-Maket Uçak, Roket, Müzik, Crawler, Kağıt Uçak, Fikir Kürsüsü, Hediyelik Eşya Tasarım, Akıl Oyunları, Grafiti, Maske Tasarım, Sıfır Atık Materyal Tasarımı olmak üzere 13 ayrı kategoride yarışmaların düzenleneceğini belirten Taban, bireysel başvurular, takım başvuruları ve stant açmak isteyenler için başvuru alanlarının bulunduğunu kaydetti. Alper Taban, bireysel olarak roket yarışması kapsamında festivalde yarışacağını da aktardı. 2019 yılında düzenlenen festivalde 22 bin 500 liralık ödül verildiğini hatırlatan Alper Taban, bu yıl belediye meclis üyelerinin de destekleriyle toplam ödül miktarını 50 bin liraya yükselttiklerini ifade etti. Taban, “Yine burada kullandığımız alan bin 500 metrekareden 5 bin metrekareye yükseltildi. Yerel grupların sahne aldığı konser kurgusu yerine ulusal sanatçıların yer aldığı konserler hazırlandı. Ayrıca festivalimizin reklam ve tanıtım bütçesi de artırıldı. Yarışma kategorilerini de 8’den 13’e çıkararak arttırmış olduk. Bu yıl sponsorluk noktasında İnegöl Belediyesi olarak süreci götürmüş olacağız” diye konuştu.

Baykoca ekipleri TEKNOFEST’e hazırlanıyor

Öte yandan İnegöl Belediyesi’nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda görev alacak gönüllü gençlerden oluşturduğu proje takımlarına bir yenisi daha eklendi. 7 ayrı takımla farklı alanlarda bilimsel çalışmalar üreten İnegöl Belediyesi, sosyal sorumluluk alanlarında çalışma yapacak Baykoca Arı Proje Takımı ile 8’inci takımı ortaokul öğrencileri ağırlıklı olarak kurdu. Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak sadece altyapı, üstyapı ya da sosyal donatı alanları oluşturmak değil, insana değer vererek, insana yatırım yaparak daha güzelliklerin ortaya çıkması çabamızı gayret ve azimle sürdürüyoruz. Bilime inancımız tam. Bu kapsamda Baykoca Elektrikli Gezi Aracı çalışması yapan bir proje ekibimiz var. Yine Baykoca Feza Kadı Drone Takımımız var. Bu da kaçak yapıyla mücadele edebilmek adına teknoloji ve insansız hava araçlarının kullanımı noktasında istifade edeceğimiz bir proje. Baykoca İstikbal Roket Takımımız var. Bunlar yine lise kategorisinde yer alan takımlarımız. Bayoca Andromeda proje takımımız var. Sağlıkta yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Beşinci takımımız Baykoca Satürn Takımı. TEKNOFEST’e de katılacaklar ve üniversite düzeyinde roket kategorisinde çalışmalar yapıyorlar. Baykoca ZİHA yani zirai insansız hava aracı… İHA ve SİHA’dan sonra bu da tarım alanında kullanılacak insansız hava aracını çalışan ekibimiz. 7’nci ekibimiz de Smur TEKNOFEST model uydu ile alakalı çalışmalar yapıyor” bilgisini verdi.

Fezakadı Drone Takımı finalde

TEKNOFEST için hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesi Proje Takımları arasında yer alan Fezakadı Drone Takımı, Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasında ‘Yapay Zeka Destekli Drone ile Kaçak Yapı Tespiti’ projesi ile final aşamasına geçti. Fezakadı Drone Takımı, final aşamasında jüri heyetine sunum yapacak. Burada alınan puanlar da genel puana eklenecek. Sonrasında takımların derecelendirilmesi bu puana göre yapılacak. Final sunumları 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında TEKNOFEST’te yapılacak. Projede şu anda ilk aşamanın büyük bir kısmı tamamlanırken, TEKNOFEST’e kadar çalışan bir prototipin de hazırlanması planlanıyor.