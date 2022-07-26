İnegöl’de yaban mersini hasadı başladı

BURSA (DÜNYA) - Halihazırda şehirde 1000 dekar alanda ekili bulunan ve Türkiye’nin en büyük tek parça halinde yaban mersini bahçesine sahip olan İnegöl’de; Belediye Başkanı Alper Taban, “Sanayi şehri özelliğinin yanında tarımsal değerleri ve bereketli topraklarıyla da adından söz ettiren İnegöl’de, yeni trend yaban mersini. Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl’ün yeni marka değerleri arasında yerini aldı. İlk olarak 8 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni yaban mersini tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Tuzla Mahallesinde Türkiye'nin tek parça halinde en büyük yaban mersini bahçesi de bulunurken, mavi yemişte hasat dönemi başladı.

Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini için Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban Tuzla Mahallesindeki yaban mersini bahçelerine gitti. Sezonun ilk hasadı üreticilerle birlikte protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Bu yıl bin dekara ulaşan yaban mersininde 30 ton rekolte hedefleniyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yaban Mersininde 1 dönüm alandan yaklaşık 1 ton ürün elde edilebildiğini de ifade ederek, “Ancak ağaçlarımızın yaşı ilerledikçe bu rakam 2 tonlara erişebilecek. Çiftçimize de iyi bir gelir bırakacağını ifade edebiliriz. Burada da yaklaşık olarak şu anda kilosunun 130 TL’den satıldığını ifade edebilirim. Kuruduğunda ise başka bir değere kavuşuyor. Bununla alakalı da çalışmalar yapıyoruz. Ben tüm uğraş veren, emek veren çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Herkesi şehrimize davet ediyorum” diye konuştu

“Çiftçimize destek olarak ekilişi arttırmak istiyoruz”

Alper Taban, “Tuzla köyümüzdeyiz. Yaklaşık 1100 rakımda şu anda Türkiye’nin en büyük tek parça halinde ekilen Yaban Mersini bahçesindeyiz. İnegöl’ümüzde yaklaşık 8 yıl önce başlayan Yaban Mersini serüveni bugün çok verimli bir hale dönüştü. Şehrimizde ilk ekilişten itibaren yüksek rakımlı bölgelerde mavi yemişin yetiştiğini çiftçilerimiz fark etti ve ekilişlerini arttırmaya başladılar. Kısa ve bodur bir bitki ancak çok güçlü şekilde bu dönemde meyvelerini vermeye başlıyor. Bu bodur ağaçlarımız 3-4 yıl üzerinden geçtiğinde artık dalları taşıyamayacak hale gelmeye başlıyor. Bizler de çiftçilerimize destek olarak bu ekilişlerini arttırmasını arzu ediyoruz” dedi.

Meyve şehri İnegöl

İnegöl’ün meyveci bir şehir olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Şehrimiz sadece Yaban Mersini ile sınırlı değil, meyveci bir şehiriz. Çileğimiz, şeftalimiz, aronya, yaba mersini ve son dönemde kestane ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Elma, armut, kiraz ile birlikte yeni ürün ekilişlerini de desteklemeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.