İnegöl’e 11 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

BURSA (DÜNYA) - Her geçen gün yeni yatırımlarla müjdelenen İnegöl’e, tarımsal anlamda önemli bir güç katacak yeni bir projenin daha imzaları atıldı. İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, meyve üretiminin yoğun olduğu mahallede 10 dolayında çevre köyün de faydalanacağı 4 bin m2 alan üzerinde 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 3 bin ton meyve kapasiteli yeni bir soğuk hava tesisi için TKDK’ya başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 11 milyonluk yatırımın yüzde 60’ının TKDK, yüzde 40’ının ise İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından karşılanması koşuluyla proje onaylandı. Yıllık 220 bin ton meyve üretimi bulunan İnegöl’de üretici için önemli bir yatırım olan soğuk hava tesisinin yapımıyla ilgili düzenlenen protokol törenine Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, kooperatif yöneticileri ve TKDK görevlileri katıldı.

“İnegöl Belediyesi örnek oldu”

Törende konuşan TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, “İnegöl Belediyemize ve projeyi hayata geçirecek olan kooperatifimize teşekkür ediyoruz. İmzaların atılması demek projenin hayata geçmesi demek. İnegöl Belediyesi de TKDK’da ayrı bir parantez açılacak bir kurum. İlk kez belediye-kooperatif iş birliği yapan kurum İnegöl Belediyesi’dir. Biz de geçen yıldan bu yana gittiğimiz tüm lansmanlarda bu örneği verdik” dedi. Kooperatif Başkanı Erhan Ulu ise “Bizler 1976 yılında kurulan İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yaklaşık 45 yıldır faal bir şekilde çiftçimizin, üretenin yanında olmaya devam ediyoruz. Devletimizin ve belediyemizin de destekleriyle böyle bir işe giriştik. En kısa sürede de üreticilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Soğuk hava deposu ciddi ihtiyaç

Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün önemli bir imzayı gerçekleştiriyoruz burada. TKDK Bursa özelinde gerçekten bu kaynakları vatandaşımızla buluşturmak için ciddi bir çaba içerisinde. Bunda da çok ciddi başarılı olduklarını görüyoruz. Yaklaşık 11 milyonluk yatırımın yaklaşık yüzde 60’ı devletimizin kuruluşu olan TKDK tarafından karşılanıyor. Soğuk hava deposuna ciddi anlamda ihtiyacımız var. Meyveci bir şehiriz. Yaklaşık yıllık 220 bin ton üretim var ama yüzde 10’u civarında depolama alanımız var. Dolayısıyla bunları arttırmamız lazım ki üreticimiz ürününü doğru zamanda pazara sevk edebilsin ve de zarar etmesin. İsaören Kooperatifimiz de karşılıklı iş birliği ile bugün bu hibeyi almaya hak kazandılar. Ben her iki tarafa da teşekkür ediyorum. Tarımda daha güzel sonuçların alınması adına da bunlar güzel adımlar” değerlendirmesini yaptı.