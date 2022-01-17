İnegöllü mobilyacı, ölçek sorununu ‘birlikte’ aşıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye mobilya sektörü 2021’de 4,28 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2022’de 6 milyar dolarlık ihracat hedefleyen sektörün önemli üretim üslerinden biri de İnegöl. Ancak 3 bine yakın üreticinin yer aldığı İnegöl’de ölçekler küçük. Son aylarda yurt dışından yüksek adetli siparişler alan İnegöllü mobilyacılar ortaklıklar kurmaya veya üretim kapasitelerini birleştirerek siparişlere cevap verme yoluna gidiyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, özellikle Amerika ve Avrupa’dan son zamanlarda yüksek adetlerde mobilya siparişleri geldiğini vurgulayarak, İnegöllü firmaların önündeki tek engelin ölçek sorunu olduğunu vurguladı. Uğurdağ, “Firmalarımızın birçoğunun ölçek sorunu var. İhracat merkezli siparişleri birleşerek aşmaya çalışıyorlar. Bu doğru ve bizim de tavsiye ettiğimiz bir model. Firmalarımızı birlikte üretim kapasitesini artırma ve birlikte hareket etmeye, ihracat yapmaya yönlendiriyoruz. Daha önce de önerdiğimiz bir modeldi ancak firmalar yüksek siparişlerle karşılaşınca bunun niyetten çok zorunluluk olduğunu gördü ve kendi aralarında ikili iş görüşmelerine başlayıp, ölçek sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladılar” dedi.

“Rekabet için ölçek büyüklüğü sağlanmalı”

Dünya mobilya pazarının 180 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türk firmaların ölçek büyüklüğünü artırması gerektiğine işaret etti. Güleç, “Ölçek sorunumuz hitap ettiğimiz pazarlardan ve üretim biçimlerimizden kaynaklanıyor. Hem zihinsel dönüşüm hem de üreticilerin bir araya gelerek pazarları büyütmesi lazım. Dünya ticaretinden pay almamızın yolu ölçek sonunu aşmamızdan geçiyor. Bu noktada firmalar birleşerek mi beraber mi yol alacağına karar vermeli. Ayrıca firma yapılanmaları içinde farklı iş kollarının bulunması sermaye ve zihinleri bölünüyor. Türkiye’de birkaç yerde iş yapacak firmalar yerine dünyanın değişik yerlerinde iş yapabilecek firmalar oluşturmalıyız. Dünya ticaretinden bu şekilde pay alabiliriz. Küçük firmalar birbirine rakip olunca değer düşüyor. Pandemi sonrası süreçte firmalar bir araya gelip büyük ölçeği yakalayarak işlerini büyütme yoluna gitmeye başladı. Bu, büyümek, sürdürülebilir ihracat ve katma değer için önemli bir model. Dünya mobilya sektörü, Türkiye'nin önemli üretim ve tasarım merkezinin Türkiye olduğunu kabul ediyor” diye konuştu.

6 fabrikada üretim yapılıyor

Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, küçük ölçekli firmaları ihracata açmak ve üretim kapasitelerini artırmak için ortaklıklar kurduklarını kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı: “İnegöl’de iyi bir kardeşçe paylaşım modelini uyguluyoruz. Sadece geçen yıl 3 fabrikaya ortak olduk. Bunlar küçük firmalardı. Satışta problem yaşıyorlardı. Kurduğumuz ortaklıklarla Saloni markası için üretime başlamalarını sağladık ve muazzam bir üretim verimliliğine ulaşarak, ölçeğe kavuştuk. Yapımız çok esnek. 6 fabrikada Saloni için üretim yapılıyor.”

"Anlaşabildiğimiz firmalarla üretim yapıyoruz"

Arreda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil, yurt dışında 8 bin dairelik bir inşaat projesinin mobilya işini aldıklarını belirterek siparişlere yanıt verebilmek için İnegöl’deki bazı üreticilerle birlikte üretim modeli uyguladıklarını söyledi. Aybil, “İhracata 2 yıl önce başladık. Şu anda ABD, Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ile Afrika kıtası ve Arap Yarımadası’nda toplam 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda bizimle beraber yürüyen 5 fabrika daha var. Anlaşabildiğimiz firmalarla, bizim kalitemiz doğrultusunda birlikte çalışıyor, üretim yapıyoruz” açıklamasını yaptı.